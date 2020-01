Ori and the Will of the Wisps | Genre: Adventure, Platformer | Release: 11. Februar 2020 | Plattformen: PC, Xbox One

Was einem bei diesem Spiel sofort ins Auge sticht ist die wunderschöne Darstellung. Mit Ori and the Will of the Wisps wurde der einzigartige Look des Platformers nochmal verfeinert. Selbstverständlich hat das Spiel mehr als nur eine schöne Hülle zu bieten, denn Fans des Genres wird durch die abwechslungsreichen Level, Bosse und Fähigkeiten einiges geboten. Außerdem hat es der Schwierigkeitsgrad definitiv in sich, hier solltet ihr euch also nicht vom Aussehen täuschen lassen!