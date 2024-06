Sony gibt nach: 17 PS4- und PS5-Spiele, die ihr auch auf dem PC spielen könnt

The Last of Us – Remake-Trailer

Seit dem 28. März 2023 für den PC verfügbar

Am 2. September 2022 erschien das Remake vom ersten The Last of Us für die PS5. Das freut aber nicht nur Besitzer der Sony-Konsole. Am Ende des offiziellen Ankündigungs-Trailers gab es nämlich auch noch den Schriftzug „In Development for PC“, also „Für den PC in Entwicklung“ zu sehen.

Inzwischen ist der PC-Port auch verfügbar, war jedoch in technischer Hinsicht vor allem anfangs ein absolutes Desaster. Mittlerweile habe die Entwickler jedoch mit einigen Patches die gröbsten Fehler und Kritikpunkte ausgemerzt.