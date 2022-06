Der nächste Switch-Hit Mario Strikers: Battle League Football ist zwar erst vor ein paar Wochen erscheinen, doch schon könnt ihr euch den Switch-Hit dank eines Rabattcodes auf eBay für nur 44,99 Euro statt 59,99 Euro sichern.

45 statt 60 Euro: eBay bietet Switch-Hit sensationell günstig an

Nintendo-Spiele für die Switch sind oftmals verdammt preisstabil. Auch Jahre nach der Veröffentlichung können Fans beim Kauf meist nur ein paar Euro im Vergleich zum UVP sparen.

Bei Mario Strikers: Battle League Football scheint hingegen der Preisverfall schon jetzt einzusetzen. Der neue Switch-Hit ist bei eBay dank einer Rabattaktion für 44,99 Euro zu haben (bei eBay anschauen). Um euch das Spiel zum Angebotspreis zu sichern, müsst ihr an der Kasse lediglich den Code LVLUP eingehen. Dank diesem spart ihr vorm Kaufabschluss noch einmal 5 Euro.

Um zusätzlich die Versandkosten einzusparen, wählt ihr einfach die Versandoption Click & Collect aus und schaut nach, dass ihr euch das Spiel in einer MediaMarkt-Filiale in eurer Nähe abholt. Wenn ihr das Spiel direkt zu euch nach Hause liefern lassen wollt, kommen noch 2,99 Euro an Zusatzkosten auf euch zu.

Schnelle Fußball-Action im Mario-Universum – das ist Mario Strikers: Battle League Football!

Wenn ihr euch das Spiel zum Toppreis sichern wollt, solltet ihr euch jedoch beeilen. Der Rabattcode gilt nur noch bis zum 30. Juni 2022 – zudem ist es durchaus möglich, dass Mario Strikers: Battle League Football bereits zuvor ausverkauft ist. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.