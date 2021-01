Und was bietet denn Disney+ Anfang 2021, im Vergleich zu Netflix und Amazon Prime? Tja, schlecht beginnt das neue Jahr auch hier keineswegs: Auf eine der kommenden Serien haben insbesondere Marvel-Fans schon Monate gewartet.

Disney+ Facts Download

Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte

Release-Datum: 01. Januar

Und damit ist auch der dritte und bis jetzt letzte Narnia-Teil auf Disney+ erschienen: In Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte begleitet ihr Lucy and Edmund Pevensie zurück in das fantastische Reich, wo sie gemeinsam mit Prinz Caspian auf dem Schiff Morgenröte bis zum Rand der Welt segeln. Damit ist übrigens auch der beste Zeitpunkt gekommen, um einen Narnia-Nachmittag einzulegen – mit gleich allen drei Filmen.

Seht euch Die Chroniken von Narnia: Reise auf der Morgenröte auf Disney+ an.

WandaVision

Release-Datum: 15. Januar

Die Marvel-Serie WandaVision ist endlich da – und sie hat auch noch gute Bewertungen! Mit 9,1/10 Punkten bei IMDB startet die skurrile Vorstadt-Horror-Comedy-Serie in die erste Folge: Das Superheldenpaar Wanda (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) zieht in eine Vorstadt-Idylle, die alsbald von seltsamen Ereignissen heimgesucht wird.

Seht euch die erste Folge von WandaVision auf Disney+ an.

Manolo und das Buch des Lebens

Release-Datum: 22. Januar

Der Animations- und Familien-Film Manolo und das Buch des Lebens handelt von dem jungen Manolo, der zwischen den Erwartungen seiner Familie und seinem Verlangen, der Liebe zu folgen, gefangen ist. Um einer Entscheidung treffen zu können, beginnt er seine Reise in drei fantastische Welten, in denen er seine größten Ängste besiegen muss.

Der hochgepriesene Abenteuerfilm begeistert nicht nur durch die Geschichte und die Charaktere – auch der verrückte Stil der Animationen sucht seinesgleichen. Ein Must-See für Disney-Fans.

Seht euch Manolo und das Buch des Lebens auf Disney+ an.

Bilderstrecke starten (13 Bilder) Die bis jetzt besten Filme 2020, und wo ihr sie streamen könnt

Nach The Mandalorian, dessen zweite Staffel immerhin auch Ende 2020 erschienen ist, scheint nun auch WandaVision ein handfester Grund zu werden, um sich Disney+ zusätzlich zu den anderen Streaming-Diensten zu holen. Und falls ihr nicht nur wegen ein paar wenigen Serien ein Abo abschließen wollt: Auch etliche Tier- und Naturfilme versteckt Disney in seinem Angebot.