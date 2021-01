Im Rahmen einer Showcase veröffentlichte Capcom heute viele neue Informationen zum kommenden Horrorspiel Resident Evil 8. Reichlich Gameplay gab es ebenfalls zu sehen. Wir fassen alles für euch zusammen.

Resident Evil Village Facts

Resident Evil 8: Die Geschichte dahinter

Im neuesten Teil der Resident-Evil-Franchise schlüpft ihr erneut in die Rolle von Ethen Winters. Nachdem ihr Heisenberg aus Resident Evil 7 entkommen seid, habt ihr mit Mia eine Familie gegründet. Das Glück hielt allerdings nicht lang, denn in Resident Evil 8 macht ihr euch auf den Weg ins Schloss, um dort nach eurer entführten Tochter zu suchen. Klingt spannend? Das scheint es auch zu sein, zumindest versprechen das der neueste Trailer und das veröffentlichte Gameplay zum Spiel.

Wie schon aus den vorherigen Teilen gewohnt, erwarten euch auch in Resident Evil 8 viele unterschiedliche Gegner und jeder bedarf einer eigenen Strategie, um ihn in die Knie zu zwingen. Generell ist das Schießen wie immer wichtig, doch auch das Blocken solltet ihr schnell lernen.

Neben den Kämpfen warten auf euch zahlreiche Gegenstände sowie Munition, die ihr craften könnt und müsst, um im Spiel voranzukommen. Ein Händler namens Duke wird euch dabei sicherlich unter die Arme greifen.

Bilderstrecke starten (40 Bilder) PlayStation 5: Alle PS5-Spiele für 2020 und 2021

Wann erscheint Resident Evil 8?

Ihr müsst gar nicht mehr so lang warten. Resident Evil: Village erscheint am 7. Mai 2021 für den PC, PS4, Xbox One sowie Xbox Series X/S und PS5.

Auswählen könnt ihr zwischen vier verschiedenen Editionen:

Standard Edition

Deluxe Edition

Collector's Edition

RE 7+8 Bundle

Vorbestellungen sind ab sofort möglich und jeder Vorbesteller erhält zusätzliche Boni, die den Einstieg in das Spiel etwas leichter machen.

Übrigens: Bis zum 4. Februar 2021 bekommt ihr Resident Evil 7 Gold Edition für 19,99 statt 49,99 Euro im PlayStation Store:

Resident Evil 8: Die Demo „Maiden“

Wenn ihr schon einmal in das Spiel reinschnuppern möchtet, könnt ihr das ab heute tun – zumindest die PS5-Besitzer. Alle anderen müssen sich noch etwas gedulden. Produzent Pete Fabiano hat kein genaues Datum genannt, aber das Zeitfenster Frühling 2021 genannt.

Was hat das Resident-Evil-Universum 2021 noch zu bieten?

Am 22. März feiert Resident Evil seinen 25. Geburtstag. Zur Feier dessen kündigte Capcom Re:Verse Resident Evil an. Ein Spiel, das alle Lieblinge aus den letzten Teilen der Reihe beinhaltet. Beim Kauf von Resident Evil 8 erhaltet ihr das Spiel kostenlos dazu.

Außer den Spielen wurde auch der neueste Animationsfilm zur Franchise erwähnt. Resident Evil: Infinite Darkness ist ein 3D CGI Animationsfilm, der 2021 auf Netflix anlaufen wird. Ein genaues Datum wurde noch nicht bekannt gegeben. Wir halten euch auf dem Laufenden.