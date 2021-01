Mit der Xbox Series X und der PS5 haben sowohl Microsoft als auch Sony zwei neue leistungsstarke Konsolen im Angebot. In einer neuen Performance-Analyse renommierter Technik-Experten zeigt sich jedoch, dass die Microsoft-Konsole der PS5 in einem wichtigen Punkt überlegen ist.

Grafik-Benchmark in Hitman 3: Natives 4K gibt es nur auf der Xbox Series X

Obwohl Xbox Series X und PlayStation 5 auf ähnliche Hardware setzen, unterscheiden sich die Konsolen in Sachen Leistung doch etwas – das unterstreicht die neueste Performance-Analyse der Technik-Experten von Digital Foundry. Pünktlich zum Start von Hitman 3 haben sie das Spiel auf Xbox Series S, Series X und PlayStation 5 auf Herz und Nieren geprüft und dabei einige interessante Unterschiede feststellen können:

Vor allem bei der Auflösung gibt es zwischen den drei Konsolen starke Differenzen. Während die Xbox Series S das Spiel in Full-HD rendert, erreicht die PlayStation 5 immerhin eine Auflösung von 1800p (3.200 x 1.800) Pixel. Doch nur auf der Xbox Series X läuft das neue Schleichspiel von IO Interactive nativ in 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel).

Bessere Grafik, schlechtere Performance: PS5 und Xbox liefern sich harten Schlagabtausch

Auch in Sachen Grafik ist die Xbox Series X laut Digital Foundry der PS5 überlegen. Im direkten Vergleich sehen die Schatten auf Microsofts neuer Top-Konsole etwas besser aus als der PS5. Dafür steckt die Sony-Konsole problemlos die Series S in die Tasche. Sowohl die Texturen als auch die Schatten wirken auf der PS5 deutlich knackiger.

Einen weiteren kleinen Unterschied gibt es in der Performance. Sowohl Xbox Series X/S als auch PlayStation 5 laufen fast die ganze Zeit über mit butterweichen 60 FPS, doch nur die PS5 kann diese Bildrate während des Tests in wirklich jeder Situation aufrechterhalten. Sowohl auf der Xbox Series S als auch der Series X fällt die Bildrate an einer bestimmten Stelle im Mendoza-Level um 5-10 FPS ab. Den meisten Spielern dürfte die Fluktuation kaum auffallen, Hardcore-Gamern könnte die instabile Bildrate jedoch in diesem winzigen Bereich sauer aufstoßen.

Auch bei den Ladezeiten gibt es winzige Unterschiede, die jedoch kaum erwähnenswert sind. Bei den Messungen von Digital Foundry schneiden alle drei Konsolen ähnlich ab und laden das Dartmoor-Level in rund 7 Sekunden. Die PS5 ist der Xbox Series S jedoch rund eine halbe Sekunde voraus.

Am Ende des Tages sieht Hitman 3 auf allen drei Konsolen sehr gut aus, auf der Xbox Series X bekommen Spieler jedoch die beste Grafik geboten.