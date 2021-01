Sony wird in Kürze wohl neue Android-Smartphones vorstellen. Fans kompakter Geräte sollen dabei voll auf ihre Kosten kommen. Der japanische Hersteller hat nämlich weiter abgespeckt. GIGA hat die Details für euch.

Erste Details zum Sony Xperia 10 III durchgesickert

Wer auf der Suche nach einem möglichst kompakten Handy ist, könnte bald zum neuen Sony Xperia 10 III greifen. Im Vergleich zum Vorgänger soll das Gehäuse noch einmal etwas kleiner geworden sein. Sony quetscht das 6-Zoll-Display mit 21:9-Format in ein kleineres Gehäuse und macht es so noch interessanter. Das waren dann aber auch die größten Änderungen am Design. Optisch wird das Handy nämlich im Grunde dem des Vorgängers entsprechen und sich nicht groß verändern. Das bestätigt auch der Leaker, der das Design des neuen Handys vorab enthüllt hat:

Technisch soll es ein kleines Upgrade geben, zu viel sollte man aber nicht erwarten. Das Xperia 10 III wird auch weiterhin ein Mittelklasse-Handy bleiben, das im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz etwas im Nachteil ist. Wer aber kein China-Handy haben will und ein 21:9-Display bevorzugt, der könnte hier Glücklich werden. So gibt es beispielsweise weiter den Fingerabdrucksensor an der Seite des Gehäuses, statt unter dem Display. Verbesserungen soll es bei der Kamera geben, wobei der Leaker nicht ins Detail geht. Insgesamt also ein eher kleines Update, dass das Xperia 10 II im Detail verbessert – mehr aber auch nicht.

Sony Xperia 10 III wird bald vorgestellt

Wenn Sony seinem Terminplan treu bleibt, dann müsste das Sony Xperia 10 III im Februar vorgestellt werden. Im letzten Jahr hat Sony das Xperia 10 II Ende Februar offiziell enthüllt. Da in diesem Jahr wohl wieder kein MWC im klassischen Sinne stattfinden wird, könnte Sony den Termin auch etwas ändern. Neben dem Sony Xperia 10 III könnte mit dem Xperia 1 III noch ein High-End-Smartphone kommen. Sobald wir dazu Informationen erhalten, werden wir euch informieren.