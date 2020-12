Fans von Sonys Xperia-Reihe haben einen Grund zur Freude: Nach Veröffentlichung von Android 11 in Taiwan ist die neue Version von Googles mobilem Betriebssystem nun auch in Europa angekommen – zumindest bei einem Handy. Weitere Smartphones von Sony werden in den nächsten Wochen folgen.

Sony Xperia 1 II Facts

Sony Xperia 1 II: Update auf Android 11 ist da

Für Besitzer des Sony Xperia 1 II sind es gute Nachrichten: Nachdem das Update auf Android 11 bereits Mitte Dezember in Taiwan veröffentlicht wurde, sind nun Kunden in Europa an der Reihe. Berichten bei Reddit zufolge ist Android 11 bereits im Vereinigten Königreich sowie in Frankreich zu finden. In Deutschland dürfte sich Android 11 damit ebenfalls in Reichweite befinden. Angaben vom Hersteller zufolge soll das Handy bis zum Ende des Jahres weltweit auf den neuesten Software-Stand gebracht werden.

Mit dem Update auf Android 11 kommen nicht nur von Google entwickelte Funktionen auf das Handy, sondern auch Sony hat sich ins Zeug gelegt und dem Xperia 1 II ein paar nützliche neue Features spendiert. Dazu gehört unter anderem ein überarbeiteter Batteriesparmodus, der sich nun feiner einstellen lässt als zuvor. Eine Video-Aufnahme über die App Cinema Pro kann nun auch mit 4K-Auflösung bei 120 Bildern pro Sekunde durchgeführt werden. Beim Einsatz von zwei SIM-Karten gibt es jetzt die Möglichkeit, zeitgleich auf 4G und 5G zu setzen.

Wie immer ist bei einem Update von Android zu empfehlen, dass der Akku des Handys möglichst vollständig aufgeladen ist. Da die Aktualisierung fast 1 GB groß ist, empfiehlt sich natürlich eine WLAN-Verbindung. Die neue Software-Version für das im Mai 2020 veröffentlichte Sony Xperia 1 II hat die Nummer 58.1.A.0.926 beziehungsweise 58.1.A.0.921 bekommen.

Was bei Android 11 alles neu ist, seht ihr im Video:

Sony: Weitere Android-Updates im Frühjahr 2021

Während Sony nun das Flaggschiff Xperia 1 II mit Android 11 versorgt hat, stehen zu Beginn des Jahres 2021 weitere Handys des Herstellers an. Die Smartphones Xperia 5 II und Xperia 10 II dürften dabei den Vorrang besitzen.