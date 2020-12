Etwas früher als ursprünglich geplant hat ein bekanntes Handy des japanischen Herstellers Sony ein Update auf Android 11 erhalten. Nutzer sollten die Aktualisierung in jedem Fall installieren, denn es kommen auch ein paar ganz neue Sony-Features auf das Smartphone.

Xperia 1 II: Sony-Handy erhält Update auf Android 11

Sony hat mit der Verteilung des Updates auf Android 11 für das Xperia 1 II begonnen. Den Anfang machte dabei etwas überraschend nicht das Heimatland Japan, sondern Nutzer in Taiwan kommen als Erstes in den Genuss des aktualisierten Betriebssystems. Weitere Länder, darunter natürlich auch Deutschland, dürften dann in den nächsten Tagen folgen. Ursprünglich hatte Sony angegeben, das Smartphone bis Ende 2020 mit Android 11 zu versorgen. Entsprechend liegt man nun gut im selbstgesteckten Zeitplan.

Mit Android 11 kommen einige neue Funktionen und Verbesserungen auf das Handy, doch auch Sony selbst hat sich laut GSMArena ins Zeug gelegt und dem Xperia 1 II ein paar neue Funktionen spendiert. Als Highlight dürfte dabei die aufpolierte App Cinema Pro gelten, die nun auch eine HDR-Video-Aufnahme mit 4K-Auflösung bei 120 Bildern pro Sekunde ermöglicht. Vor dem Update war bei 60 Bildern pro Sekunde Schluss. Darüber hinaus wurden die Standby-Möglichkeiten beim Einsatz von zwei SIM-Karten erweitert. Hier gibt es nun die Möglichkeit, gleichzeitig auf 4G und 5G zu setzen.

Weitere kleinere Verbesserungen betreffen die Option Battery Care, bei der Nutzer nun sehr viel spezifischer einstellen können, um was sich der integrierte Batteriesparmodus kümmern soll. Ebenfalls neu ist die Funktion, bei einem langen Drücken auf den Powerbutton die Steuerungsmöglichkeiten für das Smart Home aufzurufen. Zudem wurde ein Fehler behoben, bei dem das WLAN und ein Hotspot nicht gleichzeitig laufen konnten. Neue Hintergrundbilder für das Smartphone runden das Update auf Android 11 ab.

Sony: Weitere Android-Updates im nächsten Jahr

Mit weiteren Android-Updates von Sony ist im Januar 2021 zu rechnen. Dann sollen die beiden Handys Xperia 5 II und Xperia 10 II auf den neuesten Android-Stand gebracht werden. Einen exakten Termin hat der Hersteller aber noch nicht genannt.