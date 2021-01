Heimelige Decke, Kerze und Popcorn bereit? Netflix lädt euch zum kuschligen Filmabend ein: Mit einem Oscar-Film, einem neuen Original und Pokémon.

Kuschelt euch gemeinsam oder allein ins Bettchen und schaltet Netflix ein: Hier gibt's ab Januar nämlich ein paar gar nicht so bekannte Highlights, die euch den Abend (oder eine andere präferierte Zeit) versüßen können.

The Shape of Water

Netflix-Release: 1. Januar 2021

Fantasy-Mastermind Guillermo del Toro wirft uns kopfüber in ein obskures Märchen, das 2019 mit vier Oscars ausgezeichnet wurde, darunter auch der Preis für den besten Film. The Shape of Water rührt im Topf der Fantastik, wobei ihr eine stummen Putzfrau (Sally Hawkins) in ein Top-Secret-Labor der 60er Jahre folgt. Als sie dort auf ein gar seltsames Wesen stößt, verschwimmen die Grenzen zwischen der Realität und dem Anderen, das bald gar nicht mehr so fremdartig ist.

Red Sparrow

Netflix-Release: 1. Januar 2021

Action, Sex, Gewalt. Der Spionage-Thriller Red Sparrow macht dem Genre alle Ehre und verzwickt verbotene Lust mit einer internationalen Spionage-Affäre: Die junge russische Spionin Ballerina Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) wird in ihrem allerersten Auftrag auf einen CIA-Agenten (Joel Edgerton) angesetzt, um ihn zu verführen – und so an geheime Informationen zu gelangen. Bald steht aber nicht nur ihr Leben auf dem Spiel.

Die Ausgrabung

Netflix-Release: 29. Januar 2021

Die Netflix-Biografie Die Ausgrabung wandert auf den Spuren von Sutton Hoo, einer englischen Ausgrabungsstätte, in der 1938 ein angelsächsisches Bootsgrab gefunden wurde. In den Hauptrollen erwarten auch Carey Mulligan, Ralph Fiennes und Lily James.

Tipp für Pokémon-Fans: Pokémon Meisterdetektiv Pikachu

Netflix-Release: 12. Januar 2021

Da ist er – Meisterdetektiv Pikachu auf Netflix! Das Action-Abenteuer wirft euch in die verrückte Welt von Pokémon, in der Tim Goodman (Justice Smith) ein intelligentes Pikachu findet, das Detektiv werden möchte.

Neben den Film-Highlights wandern natürlich auch so einige interessante Serien und Dokumentationen im Januar 2021 zum Streaming-Anbieter; darunter alle Staffeln von Friends, der neue Anime Geheime Welt Idhún und die Serie Headspace: Eine Meditationsanleitung, in der ihr lernen sollt, zu meditieren. Ommmm.