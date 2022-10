Vom Tankrabatt im Sommer ist inzwischen längst nichts mehr zu spüren. Die Preise für Benzin sind anhaltend hoch, bei Diesel steigen sie sogar noch weiter. Vielen Pendlern, Berufsfahrern, aber auch Privatleuten zieht das zusehends das Geld aus der Tasche. Mit der App Pace Drive könnt ihr jetzt an der Tankstelle ordentlich sparen.

8 Cent pro Liter: Mit Pace Drive spart ihr bei Benzin und Diesel

Lebensmittel, Energie fürs Zuhause, Kraftstoff – alles wird teurer und ein Ende ist leider kaum abzusehen. Das zeigt sich auch seit Monaten an den anhaltend hohen Preisen für Diesel und Benzin. Wer an der Zapfsäule noch sparen will, muss die richtigen Tipps kennen. Oder ihr nutzt eine App, die euch einen Teil der Arbeit abnimmt.

Eine davon ist die App „Pace Drive“, die euch einige Funktionen rund um Tankstellen bietet. Navigation, Preisvergleich und in manchen Fällen auch die Zahlung könnt ihr über die Smartphone-Anwendung abwickeln. Aktuell läuft zudem ein Angebot, mit dem ihr kräftig sparen könnt: 8 Cent pro Liter Benzin oder Diesel wird euer Tankstopp günstiger, wenn ihr mit der Pace-Drive-App bezahlt.

Dafür gibt es aber einiges zu beachten: Die Aktion bezieht sich nur auf die Zahlung per giropay. Habt ihr die entsprechenden Zahlungsinformationen hinterlegt, müsst ihr die Zahlung an der Tankstelle nur noch über die App mit giropay abwickeln und kriegt direkt den Rabatt von 8 Cent je Liter. In der Tankstellen-Suche von Pace Drive könnt ihr sehen, welche Tankstellen in eurer Nähe die Zahlung via giropay akzeptieren.

Fluch und Segen: Gerade Tankstellen der großen Ketten wie Aral oder Shell scheinen oft keine Zahlungen per giropay anzunehmen. Darauf deutet eine kleine Stichprobe hin, die wir via Pace Drive durchgeführt haben. Damit sinkt also eure Auswahl, auf der anderen Seite bieten gerade in der aktuellen Teuer-Phase kleinere Unternehmen oft den besseren Preis. Ihr könnt also gerade bei günstigen Angeboten noch extra sparen.

Beim Preisvergleich verschiedener Tankstellen hilft unsere TankenApp:

So viel holt ihr mit der Pace-Drice-Aktion wirklich raus

Die Aktion läuft bis zum 30. Dezember 2022, ein früheres Ende ist allerdings möglich. Pace Drive informiert, die Aktion gelte „solange der Vorrat reicht“. Ihr könnt innerhalb des Aktionszeitraums fünf mal den Rabatt via Pace Drive in Anspruch nehmen. Obergrenze sind pro Tankvorgang 100 Liter Benzin oder Diesel. Wenn ihr die Aktion voll ausschöpft, könnt ihr also maximal 40 Euro an Tankkosten sparen.