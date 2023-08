95 Prozent positiv auf Steam: PC-Spieler vergöttern brandneues RPG

Ein brandneues Rollenspiel feiert seinen Release auf Steam und kann sich gleich zum erfolgreichen Bestseller mausern. Das rundenbasierte Game wird nicht nur in den höchsten Tönen von den PC-Spielern gelobt, sondern sie verspüren einen echten Nostalgie-Kick, der sie an die glorreichen RPG-Tage der 90er Jahre erinnert.

Steam ist immer eine gute Anlaufstelle für heißgeliebte Rollenspiele. Erst kürzlich hat ein fünf Jahre altes Koop-RPG die PC-Spieler in Schaaren versammelt und jetzt klopft schon der nächste Hit an.

Klassisches Rollenspiel verzaubert die Steam-Spieler

Am 29. August hat das rundenbasierte RPG Sea of Stars das Licht der Welt auf Steam erblickt. Der Release des pixeligen Abenteuers ist auf der Valve-Plattform eingeschlagen wie eine Bombe.

Aktuell residiert es auf dem vierten Platz der Bestseller-Liste und sieht nur noch schwere Kaliber wie Starfield, Counter-Strike oder Baldur’s Gate 3 vor sich (Quelle: Steam-Topseller). Doch was macht Sea of Stars so besonders?

Das Crowdfunding finanzierte Spiel setzt auf echte Fan-Liebe, denn es belebt die vergangenen Tage beliebter JRPG-Klassiker wie Chrono Trigger, Super Mario RPG oder Golden Sun wieder. Die Steam-Spieler fühlen sich also in ihre Kindheitstage mit SNES, GBA oder weiterer Nintendo-Konsolen zurückversetzt.

Trotz der gelungenen Hommage an die alten Klassiker schafft es Sea of Stars die bewährte Formel um moderne Elemente zu erweitern – so zum Beispiel im Kampf. Durch getimte Tasten-Hits im Rhythmus mit den Animationen könnt ihr im rundenbasierten Kampfsystem proaktiver vorgehen.

Sea of Stars: Launch-Trailer

Sea of Stars lockt mit Rabattaktion und kostenloser Demo

Ob die Lobeshymnen in den Rezensionen gerechtfertigt sind, könnt ihr ganz einfach selbst testen – und das sogar kostenlos. Denn das JRPG verfügt über eine Demo-Version.

Falls euch Sea of Stars zusagen sollte, könnt ihr aktuell sogar von einem Einführungsangebot profitieren. Ein Rabatt von 10 Prozent reduziert das regulär 33,99 Euro kostende Spiel auf 30,59 Euro. Hier geht's zur Steam-Shopseite:

