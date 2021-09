Mit den AirPods 3 wurde zum iPhone-Event gerechnet, doch Apple stellte die Kopfhörer überraschend doch nicht vor. Wann kommen sie denn nun endlich? Etwas Hoffnung macht ein aktueller Bericht.

Apple-Insider Ming-Chi Kuo bestätigt vorherige Meldungen – Apple wird demnach tatsächlich die AirPods 3 zeitgleich zum iPhone 13 am Dienstag präsentieren. Doch die Preisfrage kann auch er nicht endgültig beantworten, zwei mögliche Ansätze sind für ihn denkbar (Quelle: Ming-Chi Kuo via MacRumors).

Trotz AirPods 3: Apple will Vorgänger nicht abkündigen

Unabhängig welcher davon eintreffen wird, Apple wird laut Kuo die AirPods 2 immer noch als (günstige) Option im Portfolio belassen. Eine Taktik, die wir auch schon von iPhone und Apple Watch her kennen. Statt ein Budget-Modell zu entwickeln, belässt man einfach eine ältere Version im Programm. Doch welche zwei Szenarien sind nun möglich?

Nummer 1: AirPods 3 werden teurer als die AirPods 2 , die AirPods 2 werden nicht im Preis gesenkt.

, die AirPods 2 werden nicht im Preis gesenkt. Nummer 2: Die AirPods 3 übernehmen den ursprünglichen Preispunkt der AirPods 2, die AirPods 2 werden dafür im Preis reduziert.

Es wird wieder komplizierter, denn die Beats Studio Buds von Apple (im Video) sind auch noch eine günstige Alternative zu den neuen AirPods 3 und bieten sogar ANC (bei Amazon ansehen):

Kein kabelgebundenes Ladecase mehr für die neuen AirPods

Was Kuo nicht explizit aufgreift, ist ein Gerücht der vergangenen Tage. Infolgedessen wird's die AirPods 3 nur noch mit kabellosem Ladecase geben, bei den AirPods 2 hat der Kunde noch die Wahl. Was für uns demnach auch denkbar wäre: Die AirPods 2 mit kabelgebundenem Ladecase bleiben im Portfolio und werden etwas im Preis gesenkt, die AirPods 3 kosten so viel wie die AirPods 2 mit kabellosem Ladecase, die fliegen aber raus. Was auch immer davon eintrifft, wir werden es im Livestream zum Apple-Event miterleben dürfen – los geht's um 19 Uhr am 14. September.