Viele von uns besitzen alte Handys, die sie nicht mehr brauchen. Aber anstatt sie fachgerecht zu entsorgen, lagern wir sie in Schubladen. Eine bessere Lösung: Altgeräte spenden. Dafür zeigen wir euch verschiedene Sammelstellen, an die ihr euch wenden könnt.

Dieser Artikel ist Teil des GIGA-Themenspecials „Nachhaltigkeit“ vom 3.6. bis 5.6.2023. Im Übersichtsartikel lest ihr, was es damit auf sich hat und findet weitere Stücke zum Thema. Lesetipp Von Balkonkraftwerk bis eSIM: Unser grünes Themenspecial zum Weltumwelttag

Handy spenden: Gut für Mensch und Umwelt

Hat unser Handy ausgedient, wollen wir es oft für den berühmten Fall der Fälle behalten – schließlich weiß man nie. Doch nur selten brauchen wir es wirklich und die Altgeräte verstauben zu Hause. Gerade aus ökologischen Gründen ist das problematisch: Denn ausrangierte Handys besitzen immer noch Ressourcen, die für neue Geräte nützlich sind.

Bei diesen Ressourcen spricht man von urbanen Minen: Damit sind menschengemachte Rohstoffvorkommen gemeint, die wiederverwendet werden können. In ausrangierten Handys stecken einerseits Seltene Erden aber auch Metalle wie Gold und Kobalt. Diese werden oft unter gefährlichen, unfairen, wenn nicht sogar illegalen Bedingungen (wie Kinderarbeit) abgebaut. Derartigen ökologischen und ökonomischen Missständen kann entgegengewirkt werden, indem man Rohstoffe wiederverwendet. Alt-Technik entsorgt man fachgerecht im kommunalen Recyclinghof oder Supermarkt. Möchte man sich diesen Weg sparen, kann man sich an verschiedene Spendenstellen wenden.

Ihr wollt eure alten Smartphones weiternutzen? Dann haben wir in unserem Video einige Ideen für euch gesammelt:

Was tun mit alten Smartphones? Abonniere uns

auf YouTube

Spenden statt Schublade: Diese Möglichkeiten gibt es

Naturschutzbund (NABU)

Seit 2011 arbeitet der Naturschutzbund (NABU) für das Recycling-Projekt „Handys für Hummel, Biene und Co.“ mit der Telefónica zusammen. Die Telefónica – wozu auch o2 gehört – spendet für die gesammelten Alt-Geräte eine Summe an den NABU, die dort wiederum für Insektenschutzfonds genutzt wird. Der Recycling-Partner ist der Verein „Arbeit für Menschen mit Behinderung (AfB)“. Die Alt-Geräte werden in den Werkstätten repariert und vergünstigt zum Wiederverkauf angeboten oder fachgerecht recycelt.

Das Projekt können alle unterstützen – von Privatpersonen bis Unternehmen. Neben Handys und Smartphones könnt ihr auch Tablets mit Zubehör wie Kabel oder Headsets abgeben. Wollt ihr beim NABU privat ein Gerät einsenden, funktioniert das mit einem Retoureschein über DHL kostenfrei. Wollt ihr mit anderen gemeinsam alte Handys sammeln, könnt ihr über den NABU-Shop eine Sammelbox kostenfrei bestellen.

Deutsche Umwelthilfe

Die Deutsche Umwelthilfe bietet eine ähnliche Option an: Mit der Initiative handysfuerdieumwelt.de kann man auch hier seine alten Dienst- oder Privathandys spenden. Das funktioniert entweder über die Sammelbox von Mobile-Box oder ihr könnt die Geräte auch an die Deutsche Umwelthilfe mit einem kostenlosen Versandetikett schicken.

Möchtet ihr als Unternehmen mehrere Geräte einsenden, könnt ihr das bei Privathandys ebenfalls über Mobile Box machen. Nach dem Erhalt der gespendeten Geräte erhaltet ihr eine Urkunde mit dem Nachweis der Entsorgung, Datenlöschung und Einsparung der Klimaemissionen. Wollt ihr dagegen Dienst-Handys einsenden, funktioniert das über die Plattform Green2B. Auch hier erhaltet ihr am Ende ein entsprechendes Zertifikat.

Das Smartphone ist kaputt? Selbst dann lohnt sich eine Spende meist noch (Bildquelle: GIGA)

Obdachlosenhilfe

Eine weitere Möglichkeit ist die Spende an Obdachlose. Ihnen fehlt es meist an vielen Dingen: Kleidung, Lebensmittel, Decken, Pflegeprodukte, Reinigungsmittel – und auch Smartphones. Die Berliner Obdachlosenhilfe e.V. hat dementsprechend eine öffentlich zugängliche Liste mit verschieden Sach- und Lebensmittelspenden erstellt. Die Dinge, die benötigt werden, sind mit „Ja/Yes“ vermerkt.

Wichtig: Möchtet ihr euer Handy oder Smartphone spenden, ist es natürlich wichtig, dass die Geräte noch funktionieren.

Telekom

Auch bei der Telekom könnt ihr eure alten Handys loswerden (mehr Informationen findet ihr hier). Dafür könnt ihr entweder mit dem Sammelstellenfinder nach einer Sammelstelle in eurer Umgebung suchen und euer Telefon abgeben. Oder ihr sendet die Geräte per Post mit einem Retourenetikett ein. Eine dritte Option ist auch hier die Sammelbox: Möchtet ihr mehrere Handys recyceln, könnt ihr die Box kostenfrei bestellen, die Geräte sammeln und versenden. Hierfür können Unternehmen, Vereine, Kirchen, Schulen und Privatpersonen Sammelpartnerschaften eingehen.

Für das ordnungsgemäße Recyceln arbeitet die Telekom mit Teqcycle zusammen. Das Unternehmen kümmert sich bei den Altgeräten um die Datenlöschung und die Reparatur der Handys. Die Geräte, die nicht mehr funktionieren, werden fachgerecht recycelt. Der Erlös aus dem Wiederverkauf oder Recycling fließt laut der Telekom ebenfalls in gemeinnützige Organisationen.

Mehr zum Thema Nachhaltigkeit könnt ihr hier lesen:

Gebrauchte Technik zu Geld machen

Falls euer Smartphone nicht den Geist aufgegeben hat, sondern noch etwas taugt, könnt ihr es ebenso zu Geld machen. Bei Gebraucht-Plattformen könnt ihr Second-Hand-Technik nicht nur kaufen, sondern auch verkaufen. Einige Händler sind Rebuy, Back Market oder Swappie (nur für iPhones). Auf all diesen Plattformen müsst ihr angeben, was ihr für ein Smartphone besitzt und in welchem Zustand es ist. Danach erhaltet ihr einen unverbindlichen Ankaufspreis und könnt entscheiden, ob ihr euer Handy einschicken wollt.

Andere Möglichkeiten sind eBay oder Kleinanzeigen: Eure Technik stellt ihr selbständig ein und kümmert euch um den Verkauf. Achtet darauf, das Smartphone ordentlich zu reinigen, das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und eventuelles Zubehör miteinzustellen. Mehr Tipps zum erfolgreichen Verkauf eurer Technik geben wir euch in unserem separaten Artikel.

Ihr seid noch auf der Suche nach dem richtigen Smartphone für euch? Dann hilft euch unser Quiz weiter:

Welches Handy soll ich kaufen? Frag unseren interaktiven Smartphone-Kaufberater!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.