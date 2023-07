Alle Zelda-Fans, die noch auf einen günstigeren Preis für die besondere Version der OLED-Switch gewartet haben, können jetzt endlich zuschlagen! Im Rahmen des Prime Day verkauft Amazon die Sonderedition zusammen mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für schlappe 349,99 Euro – das ist absoluter Bestpreis!

Nintendo Switch Facts

Amazon-Knaller: Zelda-Switch inklusive Spiel jetzt zum Top-Preis sichern

Als Nintendo den Preis der besonderen Zelda-Edition der OLED-Switch enthüllte, fielen viele Fans aus allen Wolken: Stolze 369,99 Euro soll die Handheld-Konsole kosten – das Spiel ist nicht im Preis inbegriffen.

Kein Wunder also, dass viele lieber auf den Amazon Prime Day gewartet haben – und diese Geduld macht sich jetzt bezahlt. Denn Prime-Mitglieder können sich das Bundle aus OLED-Switch mit Zelda-Design und dem Spiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gerade für 349,99 Euro sichern (bei Amazon anschauen). Zum Vergleich: Normalerweise kostet die Kombi aus Konsole und Spiel stolze 439,98 Euro – ihr spart also etwa 90 Euro.

Nintendo Switch – OLED Zelda-Modell inkl. Spiel Statt 439,98 Euro – limitierte Nintendo Switch im Zelda-Design. Das neue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom liegt dem Bundle bei. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2023 11:23 Uhr

Wichtiger Hinweis: Das Angebot gilt nur für Abonnenten von Amazon Prime. Wer noch keinen Prime-Account hat, kann das Angebot aber 30 Tage lang kostenlos testen, so von den Prime-Angeboten profitieren, und anschließend das Abo rechtzeitig kündigen.

Leidet eure Switch auch unter dem lästigen Joy-Con-Drift? Mit diesem kleinen Gadget ist dieser für immer Geschichte:

Tschüss, Stick Drift! GuliKit Hall-Effekt-Sticks für die Nintendo Switch ausprobiert Abonniere uns

auf YouTube

Amazon enttäuscht: Andere Switch-Modelle nicht reduziert

Für alle Amazon-Kunden, die gehofft hatten, dass auch die anderen Switch-Modelle im Rahmen des Prime Day günstiger angeboten werden, gibt es schlechte Nachrichten. Abseits der OLED-Switch im Zelda-Design, hat Amazon die Preise nicht reduziert. Weder OLED-Switch, noch die normale Switch oder die Switch Lite sind aktuell besonders günstig zu haben – eine herbe Enttäuschung.

Immerhin gibt es dafür aber bei eBay noch zwei solide Deals. Die normale Switch gibt es im Bundle mit Ring Fit Adventure für 280,80 Euro, wenn ihr an der Kasse den Code TECHNIKSALE eingebt – ein stabiles Angebot (bei eBay anschauen):

Nintendo Switch Ring Fit Adventure-Set An der Kasse den Code TECHNIKSALE nutzen, um den Preis zu reduzieren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2023 11:46 Uhr

Habt ihr stattdessen Interesse an der OLED-Switch, kommt ihr ebenfalls auf eBay aktuell am günstigsten weg. Hier kostet die Konsole in Weiß oder Neon-Rot/Neon-Blau 314,10 Euro, wenn ihr an der Kasse den Code TECHNIKSALE eingebt (bei eBay anschauen):

Nintendo Switch (neues OLED-Modell) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2023 11:53 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.