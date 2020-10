Bereits im Vorfeld des Prime Day 2020 habt ihr als Amazon-Prime-Mitglied die Möglichkeit, die E-Book-Flatrate Kindle Unlimited 3 Monate kostenlos statt für 29,97 Euro zu testen. Was das Angebot genau umfasst und ob es sich für euch lohnt, klärt GIGA im folgenden Artikel.

Update am 12.10.2020:

Die Möglichkeit, Amazon Kindle Unlimited 3 Monate kostenlos zu testen, gilt noch bis zum Ende des diesjährigen Prime Day am 14. Oktober. Schlagt also am besten so früh wie möglich zu, bevor das Angebot abgelaufen ist.