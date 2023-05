Im Gegensatz zu Amazon Prime Video und Disney+ müssen Abonnenten bei Netflix bis heute auf die Möglichkeit verzichten, Filme gemeinsam anzuschauen, selbst wenn sie räumlich voneinander getrennt sind. Wann zieht der Streaming-Gigant aus den USA endlich nach?

Filme und Serien remote zusammen gucken? Nicht bei Netflix!

Immer mehr Leute kehren Netflix den Rücken. Kein Wunder, schließlich will der Streaming-Gigant schon bald Account-Sharing den Riegel vorschieben. Und auch das aktuelle Filme- und Serienportfolio haut viele Fans nicht mehr vom Hocker. Zudem hat Netflix in den letzten Jahren fleißig an der Preisschraube gedreht, sodass das höchste Abo-Tier inzwischen mit stolzen 215 Euro pro Jahr zu Buche schlägt.

Dazu kommt die Tatsache, dass die beiden größten Rivalen Amazon Prime Video und Disney+ ihren Kunden ein geniales Feature bieten, das es bei Netflix bis heute nicht gibt: die Möglichkeit, Filme übers Internet mit anderen zusammen an unterschiedlichen Standorten zu gucken. Vor allem während der Corona-Lockdowns wurde diese Funktion von vielen genutzt, doch auch heute ist das Feature noch gefragt.

Bei Amazon Prime Video nennt sich diese Funktion Watch Party, Abonnenten Disney+ kennen es als GroupWatch. Bei beiden Anbietern reicht es aus, einen gemeinsamen Account zu haben. Teilnehmer müssen jedoch über ihr eigenes Profil dem Stream des Hosts via Link beitreten.

Das alles funktioniert auch über mehrere Plattformen hinweg. Teilnehmer können also sowohl übers Handy, Tablet, Browser am PC oder den Smart-TV zuschauen.

Welcher Streaming-Anbieter lohnt sich für euch? Die Kollegen von kino.de haben die aktuellen Angebote unter die Lupe genommen:

Netflix hat keine eigene Lösung – das ist die Alternative

Netflix hingegen bietet ein solches Feature nicht an. Kein Wunder, schließlich geht das Unternehmen stark gegen das Account-Sharing vor. Wer trotzdem zusammen mit anderen Filme gucken will – und sich nicht darauf verlassen möchte, dass man einfach manuell zeitgleich den Stream startet – für den gibt es eine solide Alternative: Teleparty.

Bei Teleparty handelt es sich um ein Browser-Plugin für Google Chrome und Microsoft Edge, welches euch eine ähnliche Funktion bietet. Zudem können auch Android-Nutzer inzwischen eine experimentelle App auf ihr Smartphone laden, um ebenfalls Teleparty zu nutzen. Fürs iPhone oder Smart-TVs steht Teleparty jedoch noch nicht zur Verfügung.

Teleparty - Watch Parties Teleparty

Gut zu wissen: Teleparty funktioniert auch mit anderen Diensten wie etwa YouTube, HBO oder Hulu – und sogar Disney+ und Amazon Prime Video werden unterstützt, obwohl die ja ihre eigenen Lösungen dafür haben.