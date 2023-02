Nachdem Apple ziemlich überraschend den großen HomePod wieder neu auflegt, wäre es eigentlich Zeit, meiner Meinung nach noch ein wesentlich sinnvolleres Produkt zurückzubringen. Meine Gedanken dazu teile ich gerne mit euch in der aktuellen Ausgabe der Wochenendkolumne bei GIGA.

Apple Facts

Apple ist im „Comeback-Rausch“ und bringt doch tatsächlich den erst vor zwei Jahren eingestellten originalen „HomePod“ zurück – natürlich verbessert. Glückwunsch an alle potenziellen Käuferinnen und Käufer. Ich allerdings wünsche mir ein ganz anderes Produkt von Apple zurück, ein Gerät, welches wohl für wesentlich mehr Nutzerinnen und Nutzer nützlich ist. Kurzum: Ich hätte gerne wieder eine AirPort Basisstation von Apple.

Kommt schon, bringt endlich Apple AirPort zurück

Eine was? Den jüngeren Lesern muss man dies vielleicht kurz erklären, immerhin stellte Apple den Verkauf bereits vor 5 Jahren ein und selbst da waren die Teile seit 2013 unverändert auf dem Markt. Ergo: Seit 10 Jahren hat sich diesbezüglich bei Apple nichts mehr getan.

Cooler Spot zur AirPort-Einführung vor 24 Jahren:

Apple AirPort Werbespot (1999)

Eine AirPort Basisstation (zuletzt jeweils als AirPort Extreme, AirPort Express und Time Capsule verkauft), ist nichts weiter als ein WLAN-Router. Was sich heute banal anhört, war im Sommer 1999 eine kleine Revolution. Ich war damals live am Bildschirm dabei, als Steve Jobs das erste iBook vorstellte und als kleines „One more thing“ die WLAN-Fähigkeit stolz präsentierte. Damals war „AirPort“, wie Apples es nannte, noch optional. Doch schon bald wurde WLAN bei Apple auch Standard.

Handfester Vorteil war die System-Integration bei Apple. (Bildquelle: Apple)

Die von Apple stammenden AirPort-Basisstationen konnten kinderleicht eingerichtet werden. Etwas, was man selbst heutzutage nicht unbedingt immer von den Alternativen am Markt behaupten kann. Die softwareseitige Integration bei Mac, iPhone und iPad war für Apple und Nutzer von Vorteil. Etwas, was ich heute noch vermisse.

Potenzielle Produktpalette

Wenn Apple schon älteren Geräten ein Comeback beschert, warum nicht dann auch den eigenen WLAN-Routern auf aktueller technischer Basis (Wi-Fi 6E)? Mit der Produktfamilie war man zuletzt breit und gut aufgestellt:

AirPort Express: Der kleine kompakte Router. Könnte ich mir heute als Mesh-WLAN-Lösung wunderbar vorstellen. Kundinnen und Kunden würden also gleich mehrere davon kaufen, um die ganze Wohnung beziehungsweise das Haus optimal abzudecken.

Der kleine kompakte Router. Könnte ich mir heute als Mesh-WLAN-Lösung wunderbar vorstellen. Kundinnen und Kunden würden also gleich mehrere davon kaufen, um die ganze Wohnung beziehungsweise das Haus optimal abzudecken. AirPort Extreme: Der große Router mit allen Spielereien, die aber kinderleicht à la Apple zu steuern sind.

Der große Router mit allen Spielereien, die aber kinderleicht à la Apple zu steuern sind. AirPort Time Capsule: Eine Backup-Lösung mit Festplatte (alternativ SSD) für daheim wäre auch heute noch sinnvoll.

Meiner Meinung nach sollten alle drei Geräte auch gleich als Hub (HomeKit) fungieren, um somit als Basis fürs smarte Apple-Zuhause dienen zu können. Für mich unverständlich, warum Apple eine solche Gelegenheit bis jetzt ungenutzt verstreichen lässt.

Die Zeit ist reif fürs AirPort-Comeback, nur muss Apple auch noch wollen. Ich wäre dabei, bin eh grad auf der Suche nach einem guten Router mit Wi-Fi 6E. Ein Modell von Apple hätte da schon mal gute Chancen, um von mir gekauft zu werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.