Mit der Apple Watch Ultra hat der iPhone-Hersteller einen multifunktionalen Tausendsassa im Programm. Doch nicht alle von Apple beworbenen Funktionen der Smartwatch sind am Ende auch wirklich gratis. Ein Feature erfordert nämlich nicht nur eine Drittanbieter-App, sondern im vollen Umfang auch ein Abo. Aufgepasst, hier lauern Extrakosten.

Die Apple Watch Ultra kann wunschweise auch als professioneller Tauchcomputer eingesetzt werden. Apple wurde nicht müde, dieses geniale Feature bei der Präsentation besonders herauszustellen. Wer dies allerdings möchte, muss sich später im Herbst die neue Oceanic+ App im App Store besorgen.

Tauch-App für die Apple Watch Ultra: Wichtige Features nur im Abo

Die stammt nicht von Apple direkt, sondern vom Spezialanbieter Huish Outdoors. Grundsätzlich kostet die App mit ihren Basisfunktionen zunächst nichts. So überlebenswichtige und für Tauchcomputer selbstverständlich wichtige Dinge wie die Darstellung der Dekompressionszeit kosten allerdings extra, wie jetzt bekannt wird (Quelle: Oceanic). Mit einer Einmalzahlung ist es da nicht getan, ein Abonnement ist zwangsweise erforderlich.

Der Tagespreis fällt mit knapp 5 US-Dollar aber nicht gerade günstig aus. Preiswerter wird’s bei längeren Zeiträumen. Für einen Monat müsst ihr mit 10 US-Dollar rechnen, ein Jahresabonnement kostet knapp 80 US-Dollar und das Familienpaket für bis zu 5 Nutzer schlägt mit rund 130 US-Dollar zu Buche. All dies sind laufende Extrakosten, die bedacht werden müssen und bei klassischen Tauchcomputern (bei Amazon ansehen) so nicht anfallen. Allerdings ist eine Apple Watch für knapp 1.000 Euro (bei Amazon ansehen) noch viel mehr als nur ein reiner Tauchcomputer, ein direkter Vergleich ist somit nicht ganz korrekt und fällt eher schwer.

Für wen lohnt die App?

Unterm Strich: Gelegenheitstaucher und Tauchurlauber werden sich sicherlich fürs Monats-Abo entscheiden – ganz nach Bedarf. Echte Profis werden aber vielleicht auch in Zukunft lieber ihren klassischen Tauchcomputer verwenden wollen. Es sei denn, Apples Lösung ist am Ende so überzeugend, dass man die Extrakosten auch über einen längeren Zeitraum gerne akzeptiert.