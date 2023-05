Im vergangenen Jahr sind in Deutschland über 40.000 Züge ausgefallen. Vor allem der Regionalverkehr war betroffen. In nur einem Jahr hat es bei der Deutschen Bahn über 80.000 Störungen gegeben. Politiker sprechen von einer „katastrophalen Bilanz“.

Deutsche Bahn: Über 40.000 Züge ausgefallen

Die Zahlen sind alarmierend: Im Jahr 2022 sind mehr als 40.000 Züge in Deutschland ohne Ersatz ausgefallen, wie aus Angaben des Bundesverkehrsministeriums hervorgeht. Sowohl im Fernverkehr als auch im Regionalverkehr gab es erhebliche Probleme. Technische Mängel an den Triebfahrzeugen führten dazu, dass rund 0,8 Prozent aller Fernverkehrszüge ausfielen, insgesamt betraf das rund 4.700 Züge. Im Regionalverkehr waren es etwa 37.000 Züge, was 0,5 Prozent aller Fahrten entspricht.

Die erschreckenden Zahlen wurden als Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei bekannt gegeben. Diese Störungen stellen laut Bernd Riexinger, einem Bundestagsabgeordneten der Linken, eine „katastrophale Bilanz einer jahrzehntelangen verfehlten Verkehrspolitik“ dar (Quelle: n-tv).

Doch nicht nur bei den Zügen selbst gab es Probleme. Auch bei Weichen, Signalen und Bahnübergängen traten erhebliche Mängel auf, die den Bahnbetrieb störten.

Insgesamt mussten sich die Mitarbeiter der Bahn rund 17.300 Mal um Signalstörungen, 34.000 Mal um Probleme mit Weichen und 32.000 Mal um Störungen an Bahnübergängen kümmern. Jeden Tag gab es also fast 230 Vorfälle auf dem deutschen Schienennetz, die sich negativ auf Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Züge auswirkten.

Langsamer Streckenneubau bei der Bahn

Im gesamten Jahr 2022 hat die Deutsche Bahn lediglich 138 Kilometer neue Gleise für den Verkehr freigegeben. Die meisten davon stehen in Baden-Württemberg für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke bereit. Hinzu kommen bundesweit noch 7,7 km bestehende Gleise, die reaktiviert wurden.