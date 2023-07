Mit Assassin’s Creed: Codename Jade bringt Ubisoft bereits 2024 einen China-Ableger für Android- und iOS-Geräte heraus. Wenn ihr das kommende Mobile Game ausprobieren wollt, könnt ihr euch jetzt noch für die Gratis-Beta anmelden.

Ubisoft hat mit der Assassin’s-Creed-Reihe große Pläne – mit AC Mirage steht der nächste Teil bereits in den Startlöchern. Für das ebenfalls kommende Mobile-Game Codename Jade soll am 3. August derweil eine geschlossene Beta-Phase starten. Wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr euch jetzt noch dafür registrieren und das kommende Abenteuer für Android und iOS schon einmal genauer kennenlernen.

Assassin’s Creed: Codename Jade veranstaltet Gratis-Test

In Assassin’s Creed: Codename Jade kehrt die Reihe ins Historische China zurück – bereits Assassin’s Creed: Chronicles machte einen kurzen Abstecher ins Reich der Mitte, auch wenn es damals nicht wie gewohnt eine Open World zu erkunden gab. Codename Jade soll euch dagegen eine weitläufige Welt bieten, auch wenn das Abenteuer nur für mobile Endgeräte und nicht für Konsolen und PC erscheinen wird. Ein Release-Termin steht derweil allerdings noch nicht fest.

Schaut euch den Trailer zum Beta-Test von Assassin’s Creed Codename Jade auf Twitter an:

Wenn ihr neugierig darauf seid, was Ubisoft mit dem Mobile Game vorhat, könnt ihr euch jetzt noch für die Beta-Phase registrieren – dafür müsst ihr euch nur auf der offiziellen Website von Assassin’s Creed: Codename Jade anmelden. (Quelle: Assassin’sCreedCodenameJade)

Assassin’s Creed: Fans dürfen sich auf jede Menge Spiele freuen

Bekanntermaßen ist das Mobile Game Codename Jade bei Weitem nicht das einzige Assassin’s-Creed-Spiel, das sich aktuell bei Ubisoft in Arbeit befindet. Während Assassin’s Creed: Mirage bereits am 12. Oktober 2023 erscheinen soll, ranken sich nun auch Gerüchte um einen 2024-Release des Projekts Codename Red, das in Japan spielen soll. (Quelle: IGN)

Damit aber nicht genug: Erst vor Kurzem kam ans Licht, dass Ubisoft offenbar einem Remake des Piraten-Hits Assassin’s Creed: Black Flag grünes Licht gegeben hat.

