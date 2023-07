Wenn ihr beim Spazierengehen eine außergewöhnliche Pflanze entdeckt, hilft euch euer Smartphone dabei, zu erkennen, worum es sich handelt. Bei der Frage „Was ist das für eine Pflanze“ müsst ihr nicht lange Google Play Store oder App Store suchen. Stattdessen hilft euch Google mit einer nützlichen Anwendung weiter.

Google stellt die kostenlose Anwendung „Google Lens“ für Android-Smartphones und iPhones bereit. Die Anwendung hilft, über die Handy-Kamera verschiedene Objekte zu identifizieren. So kann man damit auch Pflanzen anhand von geschossenen und gespeicherten Fotos erkennen.

Google Lens sagt euch, was das für eine Pflanze ist

Zum kostenlosen Download der Google-Lens-App für Android und iOS:

Bei Android-Smartphones ist die Anwendung „Google Lens“ meistens vorinstalliert. Falls nicht, könnt ihr sie ganz einfach über den Google Play Store nachrüsten. iPhone-Nutzer finden das Bilder-Tool in der iOS-Version der Google-App. Sucht dort nach dem viereckigen Symbol mit dem Punkt in der Mitte, um das Foto-Feature zu öffnen. Danach geht ihr so vor:

Ruft Google Lens auf. Tippt hier auf die Option „Mit der Kamera suchen“. Die Smartphone-Kamera öffnet sich. Haltet sie auf die Pflanze. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Blume, einen Baum oder ein Blatt handeln. Schießt ein Foto von dem Naturobjekt. Wartet einige Sekunden. Google analysiert das Grünzeug. Anschließend bekommt ihr dazu passende Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt.

Google Lens: Suche, was du siehst

Pflanzen, Tiere, Sprachen und mehr erkennen mit Google-Lens-App

Anhand von ähnlichen Bildern ermittelt Google Lens, um welche Pflanze es sich handeln könnte. Dabei könnt ihr Zusatzinformationen und Google-Ergebnisse zum jeweiligen Fundstück bekommen. Neben dem Namen erfahrt ihr so viele weitere wissenswerte Details zu den Pflanzen, die euch unterwegs begegnen.

Google Lens funktioniert nicht nur mit neu erstellten Fotos, sondern kann auch auf bereits gespeicherten Bildern im Smartphone-Speicher eingesetzt werden. Dafür ruft ihr die Galerie-Ansicht innerhalb von Google Lens auf oder nutzt die Übersicht in der Google-Fotos-App.

Falls ihr den Google-Dienst nicht nutzen wollt oder weitere Features zur grünen Welt benötigt, zeigen wir euch an anderer Stelle einige weitere Apps, mit denen man Pflanzen bestimmen kann.

Die Google-App eignet sich nicht nur, um Pflanzen zu erkennen. Auch Tiere und alle anderen Objekte, Sprachen, Text sowie vieles mehr kann die Anwendung analysieren und euch dazu direkt Informationen auf den Smartphone-Bildschirm liefern. Voraussetzung ist, dass das Smartphone eine aktive Internetverbindung hat.

