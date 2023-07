Samsung will nach einigen Jahren dem legendären Galaxy Tab S7 FE einen Nachfolger spendieren. Vorab sind erste Informationen durchgesickert, die für Verwirrung gesorgt haben. Jetzt ist klar, was Samsung wirklich vor hat. Es wird sogar zwei neue Tablets geben und nicht nur ein Modell, wie bisher vermutet. Damit sortiert Samsung seine Tablet-Strategie etwas.

Samsung Galaxy Tab S9 FE in zwei Größen erwartet

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Samsung dem beliebten Galaxy Tab S7 FE einen Nachfolger spendieren möchte. Bisher war das Galaxy Tab S9 FE Plus im Gespräch, das über ein 12,4-Zoll-Display verfügen soll. Das hat für Verwirrung gesorgt, denn vom Vorgänger gab es kein größeres Plus-Modell. Jetzt wurde aber Licht ins Dunkel gebracht.

Das Galaxy Tab S9 FE Plus wird der Nachfolger des Galaxy Tab S7 FE mit jeweils 12,4 Zoll. Zusätzlich will Samsung aber noch ein 10,9 Zoll großes Galaxy Tab S9 FE auf den Markt bringen (Quelle: 9to5Google).

Damit würde sich Samsung den anderen Bezeichnungen der Tablets-Serien angleichen. Plus-Tablets sind bei Samsung immer größer und etwas besser ausgestattet. Ein 10,9-Zoll-Modell könnte so noch besser in Konkurrenz zum normalen iPad von Apple gehen, während das Galaxy Tab S9 FE Plus mit seinem größeren Display die Lücke füllt, die auch schon vom Galaxy Tab S7 FE gefüllt wurde. Nämlich eines bezahlbaren Android-Tablets mit großem Display und Stift (bei Amazon anschauen).

Im Video wird das Samsung Galaxy Tab S7 FE vorgestellt:

Samsung Galaxy Tab S7 FE: Der S Pen im Fokus

Technische Ausstattung durchgesickert

Zumindest zum Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus sind vorab schon einige Details durchgesickert. Es scheint so, als ob das neue Tablet den gleichen Prozessor erhält, den Samsung schon im Galaxy A54 (Test) verbaut. Beide Tablets werden also wohl keine Leistungswunder, sondern die solide Mittelklasse abdecken. Ob die neuen Mittelklasse-Tablets zusammen mit der High-End-Serie am 26. Juli vorgestellt werden, müssen wir abwarten. Zuvor stand auch ein Release-Termin im 4. Quartal im Raum.

