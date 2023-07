Samsung wird Ende Juli 2023 neue Galaxy-Geräte vorstellen. Darunter sollen auch drei Android-Tablets der Galaxy-Tab-S9-Serie sein. Insgeheim plant das Unternehmen aber noch viel mehr. Ein extrem beliebtes Samsung-Tablet soll wohl doch einen Nachfolger bekommen. Genau zu diesem sind nun erste Bilder und technische Daten aufgetaucht.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ geleakt

Bereits vor einiger Zeit sind Gerüchte im Umlauf gewesen, dass Samsung einen Nachfolger für das Mittelklasse-Tablet Galaxy Tab S7 FE plant. Diese Gerüchte scheinen sich mit einem neuen Leak zu bestätigen. Jetzt sind nämlich neue Details aufgetaucht. Beispielsweise ein Video. So soll das Galaxy Tab S9 FE+ aussehen:

Bereits auf den ersten Blick sieht man einige Unterschiede zum Vorgänger. Die Kameras auf der Rückseite sind jetzt wie bei den Smartphones einzeln eingefasst und es soll sich auch tatsächlich um zwei Kameras handeln. Der Vorgänger hatte nur eine einzelne Kamera zu bieten. Ansonsten ähneln sich die Tablets sehr. Auch hier wird ein Stift unterstützt und kann auf der Rückseite befestigt werden.

Samsung soll beim Galaxy Tab S9 FE+ auf einen neuen Prozessor setzen, der schon im Galaxy A54 (Test) zum Einsatz kommt. Es handelt sich um den Exynos 1380, dem 8 GB RAM zur Seite stehen sollen. Das Display soll weiterhin bei 12,4 Zoll liegen und es sollen zwei Lautsprecher verbaut sein. Zudem gibt es einen „Smart Connector“ für den Anschluss von Zubehör wie einem Tastatur-Cover. Erscheinen soll das Tablet in den Farben Silber, Grau, Grün und Pink (Quelle: wolfoftablet).

Zum Vergleich das Samsung Galaxy Tab S7 FE:

Samsung Galaxy Tab S7 FE: Der S Pen im Fokus

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ schon im Juli?

Die Quelle behauptet, dass Samsung das Galaxy Tab S9 FE+ angeblich schon am 26. Juli 2023 vorstellt, also auf dem kommenden Unpacked-Event. Ob es wirklich dazu kommt, müssen wir abwarten. Eigentlich war bisher nur die Rede vom Galaxy Tab S9, S9 Plus und S9 Ultra. Ein mögliches Galaxy Tab S9 FE+ wurde eigentlich für das 4. Quartal 2023 erwartet. In Kürze wird sich zeigen, ob die Gerüchte stimmen.

