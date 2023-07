Samsung wird Ende Juli 2023 das nächste Unpacked-Event veranstalten, auf dem neue Smartphones, Tablets und Smartwatches vorgestellt werden. Schon vorab sind viele Details durchgesickert. Jetzt kommt aber eine echte Überraschung ans Licht, denn Samsung möchte wohl eine komplett neue Smartwatch-Version anbieten. Damit würde das Unternehmen einen neuen Bereich abdecken.

Samsung plant eine Business-Smartwatch

Laut den aktuellen Informationen soll Samsung am 26. Juli 2023 die Nachfolger der Galaxy-Watch-5-Generation vorstellen. Es sollen die Galaxy Watch 6 und Galaxy Watch 6 Classic in jeweils zwei Größen präsentiert werden. Jetzt wurde bekannt, dass Samsung noch eine echte Überraschung plant. So soll die Galaxy Watch 6 auch in einer speziellen Business-Version erscheinen (Quelle: @SnoopyTech).

Samsung bietet einige Smartphones und Tablets bereits in einer „Enterprise Edition“-Version an, die sich an Geschäftskunden richtet. Diese Geräte haben meist eine längere Garantie und zusätzliche Sicherheitsoptionen, die Unternehmen nutzen, um die Geräte zu schützen und zu konfigurieren. Eine Smartwatch gibt es von Samsung aktuell noch nicht, die für den Bereich vorgesehen ist.

Es ist bisher aber auch nicht ganz klar, ob sich die Galaxy Watch 6 Business nur durch die Software und längere Garantie unterscheidet, oder ob es vielleicht auch eine hochwertigere Optik durch neue Armbänder und Materialien gibt. Die normalen Modelle sind eher auf die Freizeit und Sport ausgerichtet und nicht auf die Geschäftswelt. Damit könnte Samsung also einen komplett neuen Kundenstamm ansprechen, der eine etwas hochwertigere Smartwatch sucht.

Im Video könnt ihr euch die aktuelle Smartwatch-Generation anschauen:

Samsung bringt die drehbare Lünette zurück

Bei der Galaxy-Watch-5-Generation hat Samsung im Vergleich zur Galaxy-Watch-4-Generation auf ein Classic-Modell verzichtet und ein Pro-Modell ohne physisch drehbare Lünette auf den Markt gebracht. Bei der Galaxy-Watch-6-Generation soll sich das wieder ändern. Dieses Mal soll es tatsächlich wieder eine Galaxy Watch 6 Classic geben, die in zwei Größen angeboten wird. Alle Details dazu und zur Business-Version erfahren wird in einigen Tagen.

