Für die Deutsche Bahn stehen alle Zeichen auf Ärger. Gerade geht es mit dem 9-Euro-Ticket los, da hagelt es Kritik aus den eigenen Reihen. Ob im Sommer bei vollen Zügen dank 9-Euro-Ticket oder in den kommenden Monaten und Jahren: Wer mit der DB fährt, muss sich auf Frust und Verspätung einstellen.

Pünktlich wie die Deutsche Bahn – dass es dieser Ausdruck nicht zum geflügelten Wort gebracht hat, ist gerade derzeit kein Wunder. Die Verspätungen im Fernverkehr haben seit 7 Jahren ein neues Rekordhoch erreicht, gut ein Drittel aller Züge fährt deutlich später als geplant.

Beim 9-Euro-Tickets und darüber hinaus: DB ist in miesem Zustand

Schuld ist unter anderem das marode Schienennetz, an dem jetzt und in den kommenden Jahren gebaut werden soll. Gleichzeitig will man bis 2030 die Zahl der Fahrgäste verdoppeln und mehr Fracht auf die Schiene bekommen. „Wir haben ein kurzfristig kaum auflösbares Dilemma: gleichzeitig wachsen und modernisieren“, so drückt es Bahnchef Richard Lutz aus und bereitet die Fahrgäste damit auf das vor, was kommen wird: Verspätungen, Zugausfälle, ein Chaos, wie es die DB und ihre Kunden noch nicht erlebt haben.

Das sind schon ungewohnt drastische Worte seitens der Bahn. Doch ein Kollege wird sogar noch deutlicher: „Die Bahnverkehrsunternehmen und die Kunden werden durch ein Tal der Tränen gehen“, meint Klaus-Dieter Hommel, Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und Vizechef im Aufsichtsrat der DB (Quelle: Manager Magazin).

Schonungslos geht er mit dem Konzern ins Gericht: „Die Überalterung und Kapazitätsprobleme sind selbst verursacht. Man hat die Instandhaltung sträflich vernachlässigt.“ Das gelte nicht nur für weniger frequentierte Nebenstrecken, sondern gerade für das Kernnetz.

Immerhin: Die Modernisierung der DB ist politisch gewollt, um mehr Fahrgäste in die Züge und damit weg vom Auto zu lenken, am Geld mangelt es daher nicht. Mit dem Start des 9-Euro-Tickets kommen solche Töne für Bahnfahrerinnen und -fahrer aber zur Unzeit – und schnelle Besserung ist nicht in Sicht.

Besserung bei der Deutschen Bahn wird noch Jahren dauern

Es werde im Gegenteil „Jahre dauern, bis es besser wird“, so Hommel. Bei der DB hofft man aber, dass die Fahrgäste die jetzigen Anstrengungen honorieren. Man baut darauf, dass die positiven Effekte für den Umweltschutz auch für die Kunden zählen.