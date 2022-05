In wenigen Tagen fällt der Startschuss für das 9-Euro-Ticket. Damit sind Reisen durch ganz Deutschland möglich – zumindest im Nah- und Regionalverkehr. In Nordrhein-Westfahlen ist das aber anders: Besitzer des 9-Euro-Tickets können dort auch den Fernverkehr nutzen. Möglich macht das eine Sonderregel, die aber nur in bestimmten Situationen greift. Wir erklären, was dahinter steckt und wie Menschen in NRW mit dem 9-Euro-Ticket auch im ICE, IC oder EC fahren können.

Deutsche Bahn Facts

Ob Tanken, Restaurantbesuch oder der Einkauf im Supermarkt: Das Leben in Deutschland wird immer teurer. Im April kletterte die Inflation auf 7,4 Prozent und damit so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Das 9-Euro-Ticket ist eine von vielen Maßnahmen, mit denen die Ampel-Koalitionäre den Preisanstieg etwas dämpfen wollen. Eigentlich sind die Regeln hier klar, doch ein Bundesland schert aus: NRW.

Mit 9-Euro-Ticket Fernverkehr in NRW nutzen

Unter Umständen können Menschen dort auch den Fernverkehr für ihre Reisen nutzen, sprich: ICE, IC oder EC. Möglich macht das die sogenannte Mobilitätsgarantie NRW (Quelle: Rheinische Post). Und so funktioniert es: Verspäten sich Bus oder Bahn um 20 Minuten oder mehr an der Abfahrtshaltestelle oder fallen sogar ganz aus, können Reisende alternativ einen Fernverkehrszug nutzen und sich im Anschluss die Kosten erstatten lassen.

Auch Taxis oder Sharing-Angebote werden erstattet, je nach Tageszeit zu unterschiedlichen Beträgen. Das Formular zur Ticketerstattung und allen weiteren Details gibt es online unter mobil.nrw.

Was ihr sonst noch zum 9-Euro-Ticket wissen müsst:

9-Euro-Ticket: So geht’s günstig quer durch Deutschland Abonniere uns

auf YouTube

Was ihr bei der Mobilitätsgarantie NRW wissen müsst

Wichtig zu wissen: Die Mobilitätsgarantie NRW gilt natürlich nur in Nordrhein-Westfalen und nicht in anderen Bundesländern. Dort gelten bundeseinheitliche Fahrgastrechte. Vor Kurzem wurde außerdem der Ticketkauf im Zug abgeschafft. Vor dem Betreten eines ICE, IC oder EC müsst ihr euch also eine gültige Fahrkarte kaufen, deren Kosten ihr dann nachträglich erstattet bekommt. Andernfalls fahrt ihr schwarz und müsst im schlimmsten Fall 60 Euro zahlen, wenn ihr erwischt werdet.