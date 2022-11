Nintendos Switch-Spiele sind mit durchschnittlich 60 Euro ein recht teures Vergnügen. Das Unternehmen gibt euch im Rahmen einer Aktion jetzt Geld zurück. Wir verraten euch, was ihr dazu wissen müsst.

Nintendo Switch: Kunden bekommen Geld in Form von Goldpunkten wieder

Seid ihr Mitglied von Nintendo Switch Online und besitzt das Erweiterungspaket? Dann könnt ihr euch darauf freuen, 10 Prozent in Form von Goldpunkten auf alle Käufe, selbst von Game-Coupons, im Nintendo eShop zurückzuerhalten. Bis zum 31. Januar 2023 hagelt es bei Nintendo also gleich doppelte Goldpunkte, die ihr in den Kauf weiterer Spiele stecken könnt. Nintendo hat auch gleich ein Beispiel gegeben:

Beim Kauf von Splatoon 3 (59,99 Euro) erhaltet ihr Goldpunkte im Wert von bis zu 6 Euro. Die Punkte werden normalerweise innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf zugeteilt, ihr müsst also nicht lange warten (Quelle: Nintendo).

Für die Aktion stehen euch unzählige Spiele zur Auswahl. Darunter Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Bayonetta 3, Splatoon 3, Kirby und das vergessene Land, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons und viele mehr.

Um den Release von Karmesin und Purpur zu feiern, gibt es sogar eine Sonder-Edition:

Nintendo: Was bieten euch Switch Online und das Erweiterungspaket?

Ein reines Switch Online-Abo bietet euch die Möglichkeit, ausgewählte Switch-Titel online zu spielen und so beispielsweise zusammen mit Freunden oder gegen Rivalen aus aller Welt antreten zu können. Des Weiteren stehen euch eine beständig wachsende Auswahl von NES-Klassikern zur Verfügung. Eine Speicherdaten-Cloud sorgt dafür, dass eure Spieldaten automatisch gesichert sind, Voice-Chat erleichtert euch die Kommunikation mit Freunden und hin und wieder könnt ihr euch auch auf exklusive Angebote freuen. Für dieses Abonnement zahlt ihr 19,99 Euro im Jahr (jetzt bei Amazon ansehen).

Das Erweiterungspaket ist ein Zusatz, der nur mit dem Abo-Service erhältlich ist. Mit dieser Mitgliedschaft könnt ihr alle Vorteile der Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft nutzen und erhaltet „zusätzlich Zugriff auf eine stetig wachsende Sammlung von Nintendo 64- und SEGA Mega Drive-(Spiele)Klassikern sowie auf die kostenpflichtigen herunterladbaren Inhalte für ausgewählte Nintendo Switch-Spiele“. Eine Einzelmitgliedschaft kostet euch rund 40 Euro, bei einer Familien-Mitgliedschaft sind es etwa 70 Euro.