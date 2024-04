Besitzer des Galaxy S21 können sich freuen: Samsung macht einfach weiter

Samsung hat bereits vor einiger Zeit mit dem Rollout des April-Updates für einige Smartphones begonnen. Wie üblich dauert es einige Zeit, bis wirklich alle Geräte versorgt werden. Ab sofort sind die Besitzerinnen und Besitzer der Galaxy-S21-Modelle an der Reihe.

Samsung verteilt April-Update für Galaxy-S21-Smartphones

Bereits Ende März 2024 hat Samsung mit dem Rollout des April-Updates für die Galaxy-S24-Smartphones begonnen. Seitdem wurden verschiedene Handys versorgt, wie die Galaxy-S22-Modelle, das Galaxy A54, Galaxy Z Flip 4 und viele mehr. Die Galaxy-S21-Smartphones haben aber noch gefehlt. Das ändert sich jetzt. Samsung hat mit der Verteilung des April-Updates in den USA und Europa begonnen (Quelle: SamMobile). Es gab auch schon erste Erfolgsmeldungen, sodass die neue Version tatsächlich auch ankommt.

Das neueste Software-Update beinhaltet aber nur einige Verbesserungen an der Sicherheit und kleinere Optimierungen. Die neue Oberfläche One UI 6.1 wird es wohl erst mit dem nächsten Update im Mai geben. Dann eventuell auch mit einigen KI-Funktionen. Erst kürzlich hatte Samsung das KI-Update mit der neuen Oberfläche für die Galaxy-S22-Smartphones und weitere Geräte angekündigt. Diese werden damit massiv aufgewertet und können fast alles, was die neuen Galaxy-S24-Smartphones können.

Im Video zeigen wir euch die KI-Funktionen auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra:

Update-Politik von Samsung wird immer besser

Seit dem Galaxy S21 gilt bei Samsung eine fünfjährige Update-Garantie. Während die Galaxy-S20-Smartphones also langsam auf dem Abstellgleis landen, werden die S21-Geräte noch bis Anfang 2026 versorgt. Wenn ihr also eines der älteren Geräte nutzt, müsst ihr es noch lange nicht in den Ruhestand schicken. Beim Galaxy S24 gilt sogar eine siebenjährige Update-Garantie. Die Handys werden also noch viel länger versorgt. Solltet ihr also irgendwann umsteigen wollen, dann erhaltet ihr bei den neuen Geräten ebenfalls eine lange Versorgung mit Updates.

