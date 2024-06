Besser spät als nie: Samsung versorgt beliebtes Handy mit großem Software-Update

Wenn ihr ein Samsung-Handy besitzt, dann seid ihr von der guten Update-Politik des Unternehmens ziemlich verwöhnt. Hin und wieder kommt es aber doch dazu, dass Samsung bei einigen Modellen etwas länger braucht. Genau das war beim Galaxy A25 der Fall. Ab sofort ist das lang erwartete One-UI-6.1-Update auch in Europa verfügbar.

Samsung Galaxy A25 erhält One UI 6.1

Samsung hat bereits vor längerer Zeit damit begonnen das Update auf One UI 6.1 für viele seiner Smartphones zu veröffentlichen. Nach One UI 6.0 mit Android 14 ist es das nächste große Software-Update. Auf Top-Smartphones wie dem Galaxy S23 wurden damit auch KI-Funktionen von den Galaxy-S24-Modellen eingeführt. Das ist beim Galaxy A25 jedoch nicht der Fall. Für das Einsteiger-Smartphone verteil Samsung die neue Oberfläche ohne diese Zusatzfunktionen. Ab sofort steht das Update in Europa zum Download bereit (Quelle: SamMobile).

Wenn ihr ein Galaxy A25 besitzt, dann lohnt sich die Installation von One UI 6.1 aber trotzdem. Mit der überarbeiteten Oberfläche werden auch viele kleinere Änderungen bei der Galerie, Suche, den Hintergrundbildern, dem Sperrbildschirm, der Uhr und so weiter umgesetzt. Am wichtigsten dürfte der verbesserte Schutz für den verbauten Akku sein. Damit könnt ihr die Lebensdauer der Batterie verlängern. In den Einstellungen unter Akku könnt ihr die Option nach der Installation des Updates nutzen.

So einfach könnt ihr bei eurem Samsung-Handy den Akku schützen:

Android 15 mit One UI 7 kommt auch bald

Google hat sein nächstes Pixel-Event überraschend auf den August vorgezogen und wird dort auch die finale Version von Android 15 zeigen. Samsung arbeitet im Hintergrund schon an der neuen Android-Version und wird damit auch eine überarbeitete One-UI-Oberfläche einführen. One UI 6.1 ist das letzte Update vor One UI 7. Da Google in diesem Jahr so schnell dran ist, könnte das Update für die Samsung-Handys früher erscheinen. Sobald das passiert, werden wir euch informieren.

