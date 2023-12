Boxen heute: Jake Paul vs. Andre August im Live-Stream & TV – zur Übertragung

Kurz vor dem Jahreswechsel steigt noch ein letztes Box-Highlight im Jahr 2023. Ihr könnt heute zum Fight zwischen Jake Paul und Andre August im Live-Stream und TV einschalten. Wo gibt es die Übertragung und zu welcher Uhrzeit kann man in Deutschland beim Kampfabend einschalten?

DAZN Facts

Der YouTube-Star Jake Paul schwingt noch einmal die Fäuste. In der Nacht von Freitag, den 15. Dezember auf Samstag, den 16. Dezember steigt heute der Fight zwischen Paul und August. Im Live-Stream und TV schaltet ihr über den Online-Dienst DAZN ein. Im TV wird der Kampfabend nicht übertragen, mit den passenden Apps bringt ihr aber den DAZN-Stream auf den Fernsehbildschirm. Die Übertragung ist in den Abo-Optionen „Super Sports“ und „Unlimited“ enthalten. Los geht es mit der Übertragung um 0:00 Uhr (zur Übertragung). Für den Fight zwischen Paul und August zeigt DAZN eine Uhrzeit von 1:30 Uhr an.

Jake Paul vs. Andre August im Live-Stream & TV: DAZN zeigt den Box-Abend

Der Abend steigt unter dem Motto „MVP‘s Most Valuable Prospects IV“. Für Jake Paul, der mit Videos auf der Plattform YouTube berühmt geworden ist, ist es der 9. Profi-Kampf im Boxsport. Bislang standen ihm MMA-Kämpfer gegenüber, mit Andre August wartet der erste echte ausgebildete Boxer auf den kämpfenden Streamer. Bislang ging Paul 7 Mal als Sieger aus dem Ring, nur einmal musste er sich gegen Tommy Fury geschlagen geben. Das Ziel steht für den Social-Media-Star fest. So hat er die Weltmeisterschaft fest vor Augen.

Boxen heute: Jake Paul vs. Andre August im Live-Stream & TV bei DAZN

Ausgetragen wird das Match in 8 Runden. Veranstaltungsort ist das Caribe Royale Resort in Orlando, Florida. Neben dem Main-Event wird es einige weitere Box-Highlights geben. Die Fightcard setzt sich aus diesen Begegnungen zusammen:

Jake Paul vs. Andre August (Cruisergewicht)

Shadasia Green vs. Franchon Crews Dezurn (um den vakanten WBC Mittelgewichtstitel der Frauen)

Yoenis Tellez vs. Livan Navarro (Leichtes Mittelgewicht)

Elijah Flores vs. Javier Mayoral (Welterweight)

Lorenzo Medina vs. Joshua Temple (Schwergewicht)

Xavier Bocanegra vs. TBA (Federgewicht)

Alexander Gueche vs. TBA (Bantamgewicht)

Ab 0:00 Uhr könnt ihr heute Nacht bei der Box-Veranstaltung einschalten. Die Prelims gibt es kostenlos auf YouTube, während die Main-Card ab 1:30 Uhr exklusiv bei DAZN gezeigt wird. Benötigt wird mindestens das Super-Sports-Abonnement. Nach einer Änderung zu Beginn des Monats kann der Streaming-Dienst nur noch auf 1 Gerät abgespielt werden, parallele Wiedergaben sind also nicht mehr möglich.

