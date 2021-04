Wer sich nicht an die Regeln hält, dem geht es ab sofort an den Kragen! Ein neues Update für Call of Duty: Black Ops Cold War sorgt dafür, dass unfaire Spieler ordentlich was auf die Finger kriegen.

Während sich die meisten Spieler von Call of Duty: Black Ops Cold War gerne im Casual-Modus die Zeit vertreiben, können sich kompetitive Spieler seit Anfang Februar im „League Play“ mit anderen Spielern ihres Kalibers messen.

Doch obwohl sich der neue Modus ganz klar an Spieler richtet, die es wirklich ernst mit dem Spiel meinen, gibt es auch hier einige schwarze Schafe, die anderen den Spaß verderben wollen. Sie verlassen das Match bereits kurz nach dem Start oder schießen lieber ihre Teamkollegen statt der Gegner ab. Das sorgt dafür, dass Spiele bereits verloren sind, bevor sie überhaupt begonnen haben. Viele Cold-War-Spieler sind entsprechend genervt.

Neues Update für Call of Duty: Cold-War-Spieler erwarten härtere Strafen

Den Trollen werden bislang zwar Ladder Points abgezogen, doch da ihnen der Rang meist sowieso egal ist, stört sie das nur wenig. Mit dem neuen „Season Two Reloaded“-Update ändert sich das jedoch. Ab sofort müssen die unfairen Spieler nicht nur mit Punktabzug rechnen, sondern werden auch zeitweilig vom Spielmodus ausgeschlossen. Sollten die Spieler nach dem Absitzen der Strafe weiterhin Probleme machen, werden sie erneut temporär gebannt – dieses Mal jedoch länger.

Die Stufen sollen laut dem offiziellen Changelog immer weiter eskalieren, solange die Spieler vorzeitig das Match verlassen oder auf ihre Teammates schießen. Entwickler Treyarch erhofft sich mit der Aktion wohl, dass die Trolle irgendwann frustriert das Handtuch werfen. Ob das passiert, bleibt jedoch abzuwarten.