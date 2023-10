China-Hersteller knöpft sich Samsung vor: Komplett neues Smartphone-Design kommt bald

Samsung konzentriert sich aktuell auf faltbare Smartphones. Dort ist für andere Hersteller kaum mehr was zu holen. Genau deswegen soll zumindest ein chinesischer Hersteller bereits in die Zukunft schauen und die nächste Design-Stufe betreten wollen. Samsung hat da seine Finger aber auch im Spiel. Es geht um ausrollbare Smartphones.

Vivo möchte Samsung bei ausrollbaren Handys zuvorkommen

Bereits seit Jahren entwickelt Samsung ausrollbare Smartphones und Tablets. Auf Messen wurden auch schon die nötigen Displays dafür gezeigt, mit denen solche Geräte möglich wären. Wirklich auf den Markt gebracht hat Samsung aber noch keines der Produkte. Da könnte ein anderer Hersteller bald liefern. Laut neuesten Informationen soll Vivo in Kooperation mit Transion bereits Ende 2024 ein ausrollbares Smartphone auf den Markt bringen. Damit würde man Samsung zuvorkommen (Quelle: TheElec).

Erst kürzlich hat Transsion mit dem Tecno Phantom Ultimate ein Konzept-Smartphone gezeigt, das auf Knopfdruck zu einer Seite ausfahren und das Display so vergrößern kann. Die Technologie soll so weit sein, dass Ende 2024 in Kooperation mit Vivo wirklich ein ausrollbares Smartphone auf den Markt gebracht werden kann. Bei Falt-Handys gibt man sich laut der Quelle geschlagen. Da kann man Samsung das Wasser wohl nicht reichen. Jetzt konzentriert sich die Konkurrenz auf die nächste Generation.

Im Video könnt ihr euch das Konzept-Smartphone Tecno Phantom Ultimate anschauen:

Tecno Phantom Ultimate: Ausrollbares Smartphone-Konzept

Technologie bisher noch nicht alltagstauglich

Bereits bei den Falt-Handys hat man deutlich gesehen, dass flexible Displays im Alltag einiges aushalten müssen. Mittlerweile sind die Falt-Bildschirme relativ stabil. Einrollbare Displays dürften noch einmal deutlich sensibler sein, da sich im Mechanismus schnell Schmutz und andere Partikel sammeln können. Am Ende wird sich dann zeigen müssen, ob die ausrollbaren Smartphones gut gegen die alltäglichen Belastungen gewappnet sind.

