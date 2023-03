Der chinesische Hersteller Honor macht sich auch hierzulande immer mehr einen Namen. Nun hat sich der Hersteller Samsung zum Vorbild genommen und einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht.

Honor: Alte Handys ganz einfach zu Geld machen

Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz werden auch in der Tech-Welt immer relevanter. Für die Produktion verschiedener Geräte werden oft Rohstoffe genutzt, die unter schlechten, wenn nicht sogar illegalen Bedingungen abgebaut werden und nicht selten Auswirkungen auf die Umwelt haben. Eine Lösung kann sein, ausrangierte Technik nicht in der Schublade verstauben zu lassen, sondern diese Geräte lieber dem Recycling zuzuführen. Diesen Prozess will der chinesische Hersteller Honor nun erleichtern.

Seit März 2023 ist das Honor Magic 5 Lite (bei Saturn ansehen) verfügbar und passend dazu, ermöglicht Honor seitdem die Rücknahme gebrauchter Technik. Honors Rücknahmeprogramm funktioniert dabei in 3 Schritten: Zuallererst gebt ihr die Marke oder das Modell des Gerätes in die Suchleiste ein. Dabei muss es sich nicht zwingend um ein Honor-Smartphone oder -Tablet handeln. Habt ihr euer Modell gefunden, macht ihr Angaben zum Gerät, um den Rücknahme-Wert zu erfahren. Anschließend schickt ihr das Gerät ein: In der Honor-Werkstatt wird es geprüft und danach wird euch der entsprechende Betrag ausgezahlt. Wollt ihr euch beispielsweise ein neues Handy zulegen, könnt ihr euer altes Smartphone einschicken und so ganz einfach beim Neukauf Geld sparen.

Bei Honor kann man nun seine gebrauchte Technik verkaufen (Bildquelle: GIGA)

Honor folgt damit dem südkoreanischen Hersteller Samsung, der ebenfalls eine ähnliche „Trade-In“-Option ermöglicht. Honor bietet die Rücknahme-Möglichkeit nicht nur hierzulande, sondern (bisher) ebenso in Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien. Das Programm ist dank einer Kooperation mit der recommerce Group zustande gekommen, die seit 2009 eine Rücknahmelösung für gebrauchte Mobiltelefone anbietet. Peter Zhu, Head of Germany Business bei HONOR Deutschland, betont: „Mit dieser Allianz leisten wir einen Beitrag zur Begrenzung von Elektroschrott und zur Förderung verantwortungsvollen Konsums.“

In unserem Video zeigen wir euch das Honor Magic 5 Pro im Detail:

Magic-5-Reihe legt Grundsteine für mehr Nachhaltigkeit

Honor hat laut eigenen Angaben bei der neuen Magic-5-Reihe verstärkt auf eine nachhaltige Produktion geachtet: So besteht das Magic 5 Lite aus recycelbaren Materialien und der starke 5.100-mah-Akku ist laut Hersteller ebenfalls ein Beitrag für mehr Nachhaltigkeit.

Auch das kommende Honor Magic 5 Pro soll bezüglich der Software langlebiger sein: Android-Updates werden für 3 Jahre bereitgestellt, Sicherheitsupdates für 5 Jahre. Honor beschreibt dies als „klares Signal für mehr Umweltbewusstsein“ – und das ist auch ohne Frage ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings garantieren Hersteller wie Google, Samsung oder Apple mindestens 4 Jahren Software-Updates. In Sachen Nachhaltigkeit ist bei Honor also trotzdem noch Luft nach oben.

