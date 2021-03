Die Geheimnisse und Easter Eggs des Zombie-Modus von Call of Duty sind eine Tradition der Reihe. In Black Ops Cold War haben fast alle Spieler diese aber bis jetzt verpasst. Ein Problem, das die Entwickler lösen wollen.

Die kleinen und großen Geheimnisse sind neben dem eigentlichen Gameplay das Wichtigste am Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War. Wie auch schon in den Vorgängern gehen Spieler auf „Easter Egg“-Suche. Doch an das Ziel gelangen offenbar nur die Wenigsten, was die Entwickler nun ändern wollen.

Die oberen 2 Prozent

In einem Interview mit IGN India erklärt Corky Lehmkuhl, der Creative Director von Treyarch, das Problem. Laut den Statistiken des Studios haben nicht mal 2 Prozent der Spieler die Easter Eggs zu Gesicht bekommen. Treyarch möchte das ändern, da sie viel Arbeit in die Easter Eggs stecken und diese sich durch die geringe Sichtbarkeit einfach nicht lohnt.

Außerdem sind die Easter Eggs mehr als lustige Randnotizen. Sie dienen dazu, die Geschichte des Zombie-Modus zu erzählen oder zu bereichern. Scheinbar waren die Geheimnisse aber zu gut versteckt oder die Spieler nicht gut genug, um die notwendigen Schritte auszuführen. Laut Lehmkuhl wolle Treyarch aber nicht, dass Spieler sich nur auf YouTube ansehen können, was sie sich ausgedacht haben.

Deswegen sind einige der Easter Eggs in Season 2 von Cold War mehr mit den konkreten Aufgaben der Spieler verknüpft, die sie im Zombie-Modus erwarten. Allerdings verzichtet das Studio nicht darauf, andere obskure Geheimnisse auf den Maps zu verstecken. Die Jagd nach den Easter Eggs macht schließlich einen des Reizes aus sich den untoten Horden zu stellen.

Das Zombie-Thema findet in Cold War und damit auch Warzone zu neuer Größe. Schon das Halloween-Event in Verdansk machte den Spielern viel Freude und auch das noch bis zum 11. März laufende Outbreak-Event ist eine gelungene Abwechslung. Wahrscheinlich wird auch in Zukunft der Zombie-Modus eine wichtige Position in der „Call of Duty“-Reihe einnehmen.