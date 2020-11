Bis Cyberpunk 2077 erscheint, müsst ihr euch noch etwas gedulden, doch zumindest die neue Xbox-Serie hat schon zahlreiche Besitzer gefunden. Wie das Action-Rollenspiel dann auf eurer neuen Xbox aussehen wird, zeigt CDPR in einem veröffentlichten Video.

Cyberpunk 2077: Aufnahmen dank Rückwärtskompatibilität

In der Sonderfolge Night City Wire lädt das Studio euch ein Gameplay von Cyberpunk 2077 anzuschauen, das dank der Rückwärtskompatibilität der Konsole sowohl auf der Xbox One X als auch auf der Xbox Series X aufgenommen werden konnte.

Die gezeigten Szenen bieten einen weiteren Einblick in die Welt der dunklen Zukunft, in die ihr tief eintauchen könnt, wenn ihr voraussichtlich im Dezember eure Reise in Night City beginnt.

Ein PlayStation-Video soll folgen

In einer Pressemitteilung von CDPR heißt es, dass auch ein PlayStation-Gameplay-Video geplant ist. Wann genau ist noch nicht bekannt, das Datum soll aber in naher Zukunft über die offiziellen Kanäle des Spiels bekannt gegeben werden.

Cyberpunk 2077 erscheint voraussichtlich am 10. Dezember für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia. Das Spiel wird auch auf der Xbox Series X / S und der PlayStation 5 spielbar sein. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt ein kostenloses Upgrade, das alle Vorteile der Hardware der nächsten Generation nutzt.