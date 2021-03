Bis zum Release von Der Herr der Ringe: Gollum dauert es zwar noch bis 2022, Entwickler Daedalic Entertainment zeigt in einem kurzen Trailer aber schon mal etwas mehr vom schleichenden Protagonisten und seiner dunklen Lebenswelt.

Der Herr der Ringe: Gollum Facts

Das deutsche Studio Daedalic Entertainment arbeitet aktuell an einem etwas anderen Ansatz für ein „Der Herr der Ringe“-Spiel. Anders als das actionreiche Gameplay eines Schatten des Krieges wird Der Herr der Ringe: Gollum ein Stealth-Spiel, passend zu seinem eher lautlos und hinterhältig agierenden Hauptcharakter.

In einem neuen Trailer zeigt sich mehr von der düsteren Seite von Mittelerde:

Klettern statt Kämpfen

Selbst mit eher harmlosen Hobbits legt sich Gollum nur an, wenn es um seinen Schatz geht. Ein großer Kämpfer ist er nicht, doch wie im Trailer zu sehen, liegen seine Stärken woanders. Gollum ist mit den Jahrhunderten zu einem guten Kletterer geworden und so bieten die Level viel Bewegungsspielraum in der Vertikalen. Diese Fähigkeit nutzt Gollum während er durch die Gänge von Barad Dur schleicht.

Dennoch kann er aus dem Hinterhalt töten, ein solcher Angriff sollte jedoch gut überlegt sein und vor allem nicht zu viel Aufmerksamkeit erwecken.

Gollums Geschichte

Ein wichtiges Gameplay-Feature sind die Entscheidungen, die Spieler treffen müssen. Gollum und Smeagol wollen in manchen Situationen unterschiedliche Wege wählen, das zu entscheiden, obliegt dem Spieler. Der Zwiespalt beider Persönlichkeiten ist eines der interessantesten Merkmale der Figur.

Zwar kennen die Fans das Schicksal von Gollum bereits doch schon in einem Interview mit PC Gamer im Jahr 2019 erklärte der Geschäftsführer von Daedalic Entertainment, Carsten Fichtelmann: „Wir suchen nach Wegen, um Geschichten zu erzählen, die noch nicht in den Filmen gezeigt wurden. Wir werden die Geschichte eines uns bekannten Charakters erzählen, aber nicht wiederholen, was ihr schon längst wisst.“

Der Release für Der Herr der Ringe: Gollum ist für das dritte Quartal 2022 geplant. Das Spiel soll für PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen.