Auf einen hoch gehandelten PS5-Titel wartet die Spielergemeinde mit großer Spannung. Das an einen Pixar-Film erinnernde Action-Adventure zeigt in einem brandneuen Trailer spannendes Gameplay, inklusive fantastischer Kämpfe, die Lust auf mehr machen.

Kena: Bridge of Spirits überzeugt mit neuen Gameplay-Einblicken

Das am 24. August erscheinende Kena: Bridge of Spirits ist durch bisherige Einblicke zur wahren PS5-Hoffnung geworden. Das Action-Adventure zeigt eine atemberaubende Optik, das ihm schon viele Vergleiche zu einem Pixar-Film eingebracht hat. Doch auch die interessanten Charaktere und beeindruckenden Animationen machen Lust auf mehr.

Eine neue Präsentation auf der Future Games Show zeigt Szenen aus bereits veröffentlichten Trailern, doch bietet auch exklusives, neues Gameplay-Material der Entwickler von Ember Lab:

Die Farben und Atmosphäre des Spiels überzeugen auf ganzer Linie. Kena: Bridge of Spirits scheint auch mit einer reichhaltigen und spannenden Story zu locken. Besonders die vereinnahmende Musik und die lebendigen Kämpfe lassen bei diesem Trailer die Vorfreude steigen.

Bisher hat das Spiel vorwiegend durch seinen besonderen Stil auf sich aufmerksam gemacht, zuletzt auf der State of Play. Mit dem neuen Gameplay-Material weicht der Eindruck vom niedlichen Pixar-Film zu einem durchaus fordernden Action-Adventure.

Kena: Bridge of Spirits scheint ein vielversprechender Titel für die PlayStation 5 zu werden. Der brandneue Gameplay-Trailer überzeugt auf jeden Fall schon einmal mit verlockenden Kämpfen.