Am Bahnhof stehen können die Züge der DB. Doch unterwegs lässt die Deutsche Bahn derzeit eine Menge zu wünschen übrig. Vor allem im Fernverkehr häufen sich Verspätungen und Zugausfälle von Tag zu Tag mehr an. Verkehrsminister Volker Wissing lässt jetzt die Katze aus dem Sack und verrät, wie viel Geduld Passagiere noch brauchen.

Geduld für Deutsche Bahn? Bis zur Besserung dauert es noch

Wer regelmäßig oder auch nur hin und wieder mit der Deutschen Bahn fährt, weiß, dass es aktuell nicht zum Besten steht. Verspätungen sind an der Tagesordnung, Zugausfälle keine Seltenheit mehr. Doch immerhin arbeitet die DB daran, sich aus dem Sumpf eines jahrzehntelang vernachlässigten Schienennetzes zu erheben.

Bis auch Fahrgäste das zu spüren bekommen, wird es aber noch dauern. Ende 2024 rechnet Bundesverkehrsminister Volker Wissing mit einer ersten Besserung. Dann sollen die Arbeiten an der wichtigen Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt am Main beendet sein. Die sogenannte Riedbahn wird nicht nur modernisiert, sondern runderneuert – und anschließend höhere Kapazitäten schaffen als zuvor.

„Der schlechte Zustand unserer Hauptkorridore ist das drängendste Problem, das wir jetzt angehen“, so Wissing (Quelle: n-tv). Die Riedbahn ist die erste der wichtigen Hauptstrecken, die erneuert wird. Der eigentliche Baubeginn ist für den 15. Juli 2024 angesetzt.

Dann wird die Strecke komplett gesperrt und saniert. Fünf Monate plant die DB dafür. Vorher müssen Umleitungsstrecken und Schienenersatzverkehr vorbereitet werden, um die Sperrung zumindest teilweise auffangen zu können. Übel dürfte das zweite Halbjahr 2024 für Bahnpassagiere trotzdem werden.

Wissing zufolge wird der Abschluss der Arbeiten an der Riedbahn den gesamtem deutschen Fernverkehr verbessern. Jede siebte Verbindung müsse durch eben diesen Korridor. „Auf der Riedbahn haben wir heute mindestens eine Betriebsstörung pro Tag. Bei mehr als 300 Personen- und Güterzügen täglich hat das enorme Auswirkung auf die Betriebsabläufe in ganz Deutschland“, so der Minister.

DB weiter unpünktlich: Ziel für 2023 ist schon in Gefahr

Er erwartet ab Ende 2024 damit „dauerhaft eine verbesserte Pünktlichkeit und verbesserten Zugbetrieb“. Das eigentlich für dieses Jahr geplante Ziel von 70 Prozent pünktlicher Züge im Fernverkehr könnte dann durchaus erreicht werden. Für 2023 verfehlt die DB diesen Plan bisher. Im ersten Halbjahr fuhren 68,7 Prozent der Züge nach Fahrplan.