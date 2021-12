Zwei brandneue Kinofilme und eine Science-Fiction-Serie, auf die Star-Wars-Fans schon eine ganze Weile gewartet haben: Der Dezember wird großartig auf Disney+, und wir stellen euch die drei größten Highlights sowie ihre Releases vor.

The Book of Boba Fett

Streamt die erste Folge von The Book of Boba Fett ab 29. Dezember auf Disney+.

The Book of Boba Fett ist das lang erwartete Spin-Off von The Mandalorian, welches wie der Star-Wars-Hit von Jon Favreau gedreht wird. In der neuen Serie folgen die Zuschauer nun Boba Fett (Temuera Morrison) und der Söldnerin Fennec Shand (Ming-Na Wen), die zusammen nach Tattooine zurückkehren, um Anspruch auf das Land zu erheben, das zuvor Jabba, dem Hutten, gehört hat.

Schaut in den offiziellen Trailer zur Serie:

DAS BUCH VON BOBA FETT | Offizieller Trailer (Disney/Lucasfilm)

Nomadland

Streamt Nomadland ab 31. Dezember auf Disney+.

Das Drama Nomadland hat nicht nur drei Oscars abgestaubt und etliche weitere Preise gewonnen; bis vor Kurzem kam der Film auch noch im Kino. Zum Jahreswechsel wird er nun ins Streaming-Programm von Disney+ aufgenommen: Der Film folgt der modernen Nomadin Fern (Frances McDormand) in den 60ern, die es ihr ganzes Leben schon in die Freiheit außerhalb der Stadt getrieben hat. Nachdem nun ihr Mann gestorben ist, unternimmt sie einen Roadtrip durch die USA, wobei sie auch beginnt, in ihrem Van zu leben.

Nomadland zeigt, abgesehen von den Schauspielern, mehrere echte Nomaden, die ihr Leben fern von der Gesellschaft verbringen.

The Last Duel

Streamt The Last Duel ab jetzt auf Disney+.

Eben erst im Kino gekommen, wechselt das opulente Mittelalterdrama The Last Duel jetzt zu Disney+: Der Film basiert auf wahren Ereignissen und zeigt den Hintergrund des letzten gerichtlichen Zweikampfs im Mittelalter. Ritter Sir Jean de Carrouges (Matt Damon) fordert seinen ehemaligen Freund Jacques Le Gris (Adam Driver) heraus, als dessen Frau (Jodie Comer) dem Gutsherrn Le Gris Vergewaltigung vorwirft.

Alle Filme und Serien, die im Dezember 2021 auf Disney+ erscheinen.

Neben diesen Streaming-Neuheiten holt Disney+ allerdings noch etliche weitere Klassiker ins Programm, wie The Favourite (2018), Titanic (1997), Life of Pi (2012) und viele andere. Werft über die Feiertage einen Blick ins Programm – es wird sich lohnen!