Disney+ wird im März 2022 zwei neue Oscar-nominierte Filme und eine Marvel-Serie ins Programm aufnehmen, auf die Fans schon mehr als ein Jahr gewartet haben. Zudem gibt es auch einen großen Zuwachs an All-Time-Klassikern bei dem Streaming-Dienst – hier sind unsere Empfehlungen für den März auf Disney+.

Moon Knight

Streamt Moon Knight ab 30. März auf Disney+.

Die nächste große Marvel-Serie ist im Anmarsch! Moon Knight stellt den neuen Marvel-Charakter Steven Grant vor, ein ehemaliger CIA-Agent, der momentan als normaler Angestellter seinen Alltag bestreitet. Als ihn plötzlich Erinnerungen aus einem anderen Leben plagen, gerät seine Psyche in eine Abwärtsspirale – was nicht besser wird, als ihn ein uralter ägyptischer Gott rettet und fortan als zweite Persönlichkeit in ihm weiterlebt.

Moon Knight dringt hierbei in dunklere Gefilde und verbindet Genre wie Fantasy, Horror und Science-Fiction. In der Hauptrolle werdet ihr den vielfach gelobten Schauspieler Oscar Issac zu sehen bekommen – zuvor spielte er eine der Hauptrollen in Villeneuves Meisterwerk Dune.

Schaut in den düsteren Trailer zur neuen Marvel-Serie:

Nightmare Alley

Streamt Nightmare Alley ab 16. März auf Disney+.

Nicht nur Marvel regiert den März 2022 auf Disney+: Auch zwei Oscar-Anwärter landen auf dem Streaming-Dienst, darunter Nightmare Alley von Guillermo del Toro. Ihn kennt ihr als Schöpfer von Meistwerken und erfolgreichen Filmen wie Pans Labyrinth, Pacific Rim oder auch Shape of Water.

Nightmare Alley handelt von dem ambitionierten Schausteller Stan (Bradley Cooper), der sich als Meister der Manipulation mit einer noch gefährlicheren Psychiaterin (Cate Blanchett) einlässt. Mit Guillermo del Toro als Regisseur könnt ihr von Nightmare Alley ein wahnsinnig spannendes Thriller-Drama erwarten, das vor Kreativität nur so aus allen Nähten platzt.

West Side Story

Streamt West Side Story ab jetzt auf Disney+.

Steven Spielberg hat das Musical West Side Story neu aufgesetzt und bisher ganze sieben Oscar-Nominierungen für den Film eingeheimst. West Side Story handelt von der verbotenen Liebe zweier Mitglieder verfeindeter Gangs in Upper Manhatten im Jahr 1957. Gerade Musical-Fans sollten sich die Neuverfilmung nicht entgehen lassen.

Disney+ zeigt neben neuen Filmen und Serien auch beliebte Klassiker im März, darunter Der Club der toten Dichter, Die fabelhafte Welt der Amélie oder auch Deadpool 2. Und Grey's Anatomy: Die jungen Ärzte geht auch in eine neue Staffel, falls ihr Fans der Serie seid.