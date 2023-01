Tesla hat mit seinen Preissenkungen nicht nur das Interesse potenzieller Käufer erregt. Auch die Konkurrenz schaut ganz genau hin, wenn beim E-Auto-Primus die Preise fallen. Denn die Rabatte bei Tesla sind eine echte Kampfansage für die Branche. Ein erster Hersteller nimmt die Herausforderung an und senkt seinerseits die Preise.

Tesla Facts

Erste Reaktion au Tesla: China-Hersteller senkt Preise für E-Autos

Tesla verlangt für seine E-Autos in vielen Märkten weltweit seit kurzem deutlich weniger Geld. In Deutschland sind die Preise für die beiden Volumenmodelle Model 3 und Model Y je nach Version um mehrere Tausend Euro gefallen, während in China vor allem die zweite Welle der Reduktionen viele wütende Kunden auf die Barrikaden getrieben hat. Jetzt zeigt sich aber ebenfalls in China, das Teslas Entscheidung auch eine Ansage an die Konkurrenz ist.

Denn die chinesische E-Auto-Marke Xpeng hat ebenfalls lohnenswerte Preisanpassungen verkündet. Je nach Modell werden die Preise umgerechnet um bis zu knapp 4.900 Euro reduziert. Das betrifft die erfolgreiche E-Limousine P7, die damit gut 13 Prozent günstiger wird. Auch die Modelle P5 und G31 werden für weniger Geld verkauft. Ausgenommen ist laut Xpeng hingegen das E-SUV G9 (Quelle: Electrek).

Anders als Tesla hat Xpeng außerdem eine Kompensation für Kunden geplant, die kurz vor den Reduzierungen zugeschlagen haben. Sie sollen ein erweitertes Pflege- und Wartungsangebot kostenlos nutzen können.

Allerdings hat das chinesische Auto-Start-up noch keine offiziellen Pläne für Deutschland. Hierzulande hat also niemand was von den reduzierten Preisen. In Europa bietet Xpeng seine Elektroautos bisher in Schweden, Norwegen, Dänemark und den Niederladen an.

Mit chinesischen E-Autos ist nicht zu spaßen:

E-Autos aus China: Keine klassischen China-Schnäppchen! Abonniere uns

auf YouTube

Nach Tesla-Ansage: Ziehen E-Auto-Bauer nach?

Doch Xpeng könnte nur der erste Hersteller einer langen Reihe sein, die sich in Teslas Fahrwasser zu Preiskorrekturen gezwungen sehen. Offiziell begründet der chinesische Autobauer den Schritt damit, dass man die Elektroautos ohnehin einer breiten Kundenschaft zugänglich machen will. Einem Sprecher zufolge will Xpeng aber auch die Konkurrenzsituation für seine aktuellen Modelle verbessern. Ein deutlicheres Eingeständnis, dass Teslas Preissenkungen einen starken Druck auf die Mitbewerber in China aufgebaut hat, dürfte kaum zu erhalten sein.

Ob auch VW und andere namhafte Hersteller reagieren oder sich in der aktuellen Situation Preissenkungen überhaupt leisten können, muss sich zeigen. Auch dass die chinesischen Hersteller am deutschen Markt ihre Preise anpassen, ist bisher sicher.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.