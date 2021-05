Mario Kart 8 erfreut sich auch noch Jahre nach seinem offiziellen Release großer Beliebtheit – vor allem die überarbeitete Version für die Nintendo Switch ist ein echter Bestseller. Doch wie sieht es mit einem Nachfolger aus? Ein bekannter Leaker hat die Vermutung, dass ein neues Mario Kart quasi schon vor der Tür steht.

Mario Kart 8 Deluxe Facts

Leaker zu neuem Mario Kart: Nintendo-Rennspiel könnte noch Endes des Jahres erscheinen

Wer regelmäßig einen Blick in die aktuelle Top 10 der Nintendo-Switch-Spiele wirft, wird feststellen, dass Mario Kart 8 Deluxe auch 4 Jahre nach dem offiziellen Release immer noch einen Platz auf dem Treppchen ergattern kann. Der Arcade-Racer ist ein echter Dauerbrenner!

Doch so langsam wird es doch mal Zeit für einen Nachfolger, oder? Schließlich erschien das Original für die Wii U bereits vor fast 7 Jahren. Eine ähnliche Vermutung scheint auch der bekannte Nintendo-Leaker und Branchen-Insider Zippo zu haben:

„Ich habe mehrfach gehört, dass Yabukis Team (Produzent der Mario-Kart-Serie) hart an einer Art neuem Mario Kart arbeitet, und das schon seit 3 Jahren. (...) Also, was ist es genau? Eine weitere Erweiterung von 8? Mario Kart 9? ‚Nintendo Kart‘? Da bin ich mir nicht sicher. Alle Berichte lassen es so klingen, als ob das, was auch immer es ist, etwas ist, das entweder zum Weihnachtsgeschäft 2021 oder Anfang nächsten Jahres kommt.“

Mario Kart 9 in den Startlöchern? Gerücht ist mit Vorsicht zu genießen

Auch wenn Zippo bereits in der Vergangenheit einige Nintendo-Releases richtig vorhergesagt hat, ist das noch kein Beweis, dass er auch dieses Mal recht behalten wird – zumal Zippo selber zugibt, dass er nicht weiß, um was für ein Mario-Kart-Projekt es sich genau handelt.

Zippo erwähnte zudem auch nicht, für welche Plattform das neue Mario Kart vermutlich erscheint. Unter Umständen ist der neue Ableger der Arcade-Racing-Serie von Nintendo exklusiv für die Switch Pro geplant, von der die Gerüchteküche ebenfalls ausgeht, dass sie noch dieses Jahr erscheint.

Ihr merkt: Konkrete Informationen zu einem potenziellen Mario Kart 9 sind im Moment noch Mangelware. Aber was meint ihr? Arbeitet Nintendo hinter verschlossenen Türen bereits an einem Nachfolger? Oder wird es sich bei dem von Zippo angesprochenen Projekt am Ende doch „nur“ um einen DLC handeln? Diskutiert und spekuliert mit uns in den Facebook-Kommentaren.