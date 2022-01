Rekorde in Eve Online beinhalten fast immer riesige Zahlen und das ist hier nicht anders: Spieler Henrique Arnolles hatte es sich zur Aufgabe gemacht, alle 7.805 Sternensysteme des Spiels zu durchfliegen – und das in einer unglaublichen Rekordzeit.

Eve Online - Dominion Facts

Wie lange dauert es, das gigantische Universum des Science-Fiction-MMO Eve Online zu erkunden? Um durch die exakt 7.805 Sternensysteme zu fliegen, benötigt es nicht nur immense Mengen an Treibstoff, sondern auch eine Engelsgeduld, denn ein Sprung in ein neues System dauert immer eine kleine Weile. Zudem warten noch andere Gefahren innerhalb der Systeme.

Raumfahrerin Katia Sae hat es erst 2019 geschafft, überhaupt jedes einzelne System zu besuchen – und sie hat sage und schreibe knappe zehn Jahre dafür gebraucht. Ihr Rekord wurde jetzt von Henrique Arnolles gebrochen, der die große Reise durch das Eve-Online-Weltall in nur 224 Tagen vollbracht hat. Wie er das geschafft hat, erklärt er im offiziellen Eve-Online-Interview GM Week:

7.805 Sternensysteme – ohne ein einziges Schiff zu verlieren

Henrique Arnolles startete seine Reise am 1. Februar 2021 und beendete sie am 13. September desselben Jahres. Entwickler CCP glaubt aber daran, dass der Rekord noch gebrochen werden kann – und animiert die Spieler in einem Blogpost dazu, selbst in ihre Raumschiffe zu steigen und es zu probieren.

Katia Sae, die Erste, die jemals alle Systeme erforscht hat, bekam übrigens ein inGame-Denkmal, das sich sehen lassen kann: Eine gigantische Statue ihres Avatars, die im All besucht werden kann. Mehr über Katia Seas 10-Jahres-Reise erfahrt in unserem Artikel zu ihr.

Das könnte euch auch interessieren: Wenn der Tod in EVE Online real wird: „Er hat sich einfach nicht mehr eingeloggt.“

Eve Online gehört auch nach 19 Jahren noch zu den größten und beeindruckendsten Science-Fiction-Spielen. Klar, die Grafik ist mehr Excel-Tabelle als Realismus, schön und vor allen Dingen spannend ist das Spiel aber allemal. Ganz besonders, weil es eine einzigartige Community hat, die Eve Online mehr lebt als spielt.