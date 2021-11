Pixel-Fans müssen sich weiter in Geduld üben: Laut einem bekannten Analysten soll der US-Konzern die Entwicklung eines faltbaren Pixel-Handys eingestellt haben. Zwei Gründe sollen eine Hauptrolle bei der Entscheidung gespielt haben – und Samsung.

Ob bei Samsung jetzt die Sektkorken knallen? Die Südkoreaner könnten bis auf Weiteres der einzige Hersteller bleiben, der nennenswerte Falt-Smartphones anbietet. Denn zumindest Googles Versuch mit dem Pixel Fold scheint offenbar gescheitert zu sein (Quelle: DSCC).

Google stellt Entwicklung von faltbarem Pixel-Handy ein

Das behauptet Ross Young, der bei Display Supply Chain Consultants (DSCC) als Analyst tätig und für seine ausgezeichneten Kontakte in die Lieferketten bekannt ist. Young zufolge soll Google die Entwicklung des Pixel Fold gestoppt haben. Als Begründung werden Bedenken genannt, nach denen das Falt-Handy nicht konkurrenzfähig sei und in Europa und den USA preislich nicht mit Samsungs Falt-Smartphones (Video unten) mithalten könne.

Mit dem Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip hat Samsung viele Kinderkrankheiten der Vorgänger ausgemerzt:

Googles faltbares Smartphone, so ältere Berichte, sollte dem Galaxy Z Fold 3 ähneln und ein LTPO-Display mit einer variablen Bildrate von bis zu 120 Hz mitbringen. Im Vergleich zu den aktuellen Pixel-6-Smartphones hätte das Pixel Fold aber eine schlechtere Kamera mitbringen sollen.

Faltbare Smartphones: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Ganz am Ende dürfte Googles Falt-Handy aber wohl nicht sein. Displayanalyst Young spricht explizit davon, dass das Pixel Fold nicht mehr 2021 oder in der ersten Jahreshälfte 2022 erscheint. Aufgeschoben ist aber bekanntlich nicht aufgehoben. Schließlich wurde das neue Android 12 L unter anderem für Falt-Smartphones entwickelt und viele China-Hersteller wie etwa Oppo haben faltbare Smartphones in petto. Da dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Google seinen Hut in den Ring wirft und ebenfalls ein Falt-Handy auf den Markt bringt.