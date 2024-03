Fans verlieren wegen Starfield Hoffnung in The Elder Scrolls 6

Wann genau The Elder Scrolls 6 erscheinen wird, steht derzeit noch in den Sternen. Sicher ist jedoch, dass Bethesda bis zum Release die Community zurückgewinnen muss, denn Spiele wie Starfield haben den Hype um den Skyrim-Nachfolger merklich gedämpft.

The Elder Scrolls 6 Facts

The Elder Scrolls 6: RPG muss gegen Starfield-Enttäuschung ankämpfen

Ein Post auf Reddit legt die Schlussfolgerung nahe, dass für viele Spieler der Hype um den Skyrim-Nachfolger The Elder Scrolls 6 mittlerweile an einem Tiefpunkt angekommen ist. Nach den jüngsten Bethesda-Projekten, darunter auch das insgesamt enttäuschende Starfield, zweifeln viele Gamer daran, dass der Entwickler mit TES 6 tatsächlich an die Qualität des Vorgängers anknüpfen kann.

Während Fallout 4 trotz offensichtlicher Schwächen noch diverse Preise abräumen konnte, war Fallout 76 besonders zum Release ein absolutes Desaster. Das langersehnte Sci-Fi-RPG Starfield ordnete sich irgendwo dazwischen ein – es war zwar kein offenkundiger Tiefschlag, doch an die Ruhmeszeiten von Skyrim und Fallout reichte es definitiv nicht heran. Vor dem Release von The Elder Scrolls 6, der noch völlig in den Sternen steht, hat Bethesda somit echte Überzeugungsarbeit zu leisten.

Schaut euch hier den Teaser zu The Elder Scrolls 6 an:

The Elder Scrolls 6: Erster Teaser von der E3 2018

Hype vorbei: Reddit-Community lässt The Elder Scrolls 6 kalt

Im Gaming-Subreddit fragt Nutzer Therealomerali die Community, wie es um die Vorfreude auf das RPG steht – die große Mehrheit der Kommentatoren zeigen sich äußerst unbeeindruckt. Viele beanstanden, dass Bethesda in den letzten Jahren die falschen Lektionen aus seinen RPG-Hits gelernt hätte und zeigen mit dem Finger explizit auf Starfield. Andere hingegen sind es schlicht satt, zu warten. Der Release von The Elder Scrolls 5: Skyrim liege bereits dermaßen lang zurück, dass von niemandem erwartet werden könne, den Hype aufrecht zu erhalten.

Es wirkte so, als ob Fans schon bei Fallout 4 und Fallout 76 das Interesse verloren haben, als die Schwächen von Bethesdas Story- und Design-Teams aufgezeigt wurden. Dann kam Starfield heraus und die langsamen Updates und fehlenden Verbesserungen haben den Hype-Train komplett gestoppt. (Reddit-Nutzer muaddibintime)

Starfield hat meine Hoffnungen für The Elder Scrolls 6 gekillt. Wenn es rauskommt und großartig sein sollte, schaue ich es mir nach ein paar Jahren an. Der Hype, den ich für das Spiel hatte, ist verwelkt und falls sie plötzlich morgen einen Trailer zeigen würden, würde ich vermutlich sagen „das ist cool“ und nicht einmal darauf klicken. (Reddit-Nutzer Otiosei)

Es sind jetzt 13 Jahre. Welches Ereignis lässt 13 Jahre auf sich warten und fordert von Leuten immer noch Hype ein? Keines; es ist eine völlig überzogene Forderung. Es werden vermutlich sowas wie 20 Jahre sein, wenn TES 6 endlich herauskommt. Wer soll sich dann noch dafür interessieren? Bethesda hat sich sein eigenes Grab geschaufelt. Es ist nicht die Aufgabe der Fans, etwas über 20 Jahre hinweg zu hypen. (Reddit-Nutzer Spoony Dandelion)

