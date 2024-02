Update-Patzer in Windows 11: Wichtiges Feature ist plötzlich weg

Ein neues Update, ein neues Problem – Windows-Nutzer sind es inzwischen gewohnt. Wer Windows 11 auf die neueste Version aktualisiert, muss damit rechnen, dass die Task-Leiste plötzlich verschwindet.

Windows 11 Facts

Windows-11-Update lässt die Task-Leiste verschwinden

Seit einigen Tagen verteilt Microsoft das Februar-Update an alle Nutzer von Windows 11. Für den Großteil der Nutzer gibt es seit dem Patch es zwar keine Probleme – komplett fehlerlos scheint die neue Version jedoch nicht zu sein, das berichtet zumindest WindowsLatest.

Anzeige

Einige Nutzer erklären, dass ihre Task-Leiste nach dem aktuellen Update für Windows 11 (KB5034765) plötzlich verschwunden ist. Es gibt auch Berichte, dass die Task-Leiste zwar noch angezeigt wird, die Symbole für die Windows-Sicherheit, den Ton, das Netzwerk oder andere System-Tray-Anwendungen aber fehlen.

Immerhin scheint sich die Menge an Nutzern, die von diesem Problem betroffen sind, in Grenzen zu halten. Eine grundsätzliche Update-Warnung müssen wir zum aktuellen Zeitpunkt also nicht aussprechen.

Anzeige

Beim nächsten großen Windows-Update setzt Microsoft voll und ganz auf KI:

Nach Update vom Windows-Problem betroffen? Das ist die Lösung

Wer seit der letzten Aktualisierung mit dem gleichen oder anderen Problemen zu kämpfen hat, hat jederzeit die Möglichkeit, das letzte Update für Windows 11 wieder zu deinstallieren. In einem Reddit-Thread berichten Nutzer, dass das der einzige Weg war, um den Fehler wieder zu beseitigen.

Anzeige

Das einzige Problem an der Sache: Bei der letzten Aktualisierung handelt es sich um ein Sicherheits-Update, welches einige Lücken geschlossen hat, die von Hackern ausgenutzt werden können.

Eine weitere Alternative: Eine Neuinstallation des Updates. Dafür müsst ihr es deinstallieren, das System neustarten und erneut nach Updates suchen. Auf diese Weise sollte die Aktualisierung erneut heruntergeladen und installiert werden. Im besten Fall löst sich auch auf diese Weise das Problem in Luft auf, ohne, dass ihr ein Sicherheitsrisiko in Kauf nehmt.

Update-Fehler gibt es unter Windows immer wieder. Wir erklären euch, was ihr dagegen tun könnt:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.