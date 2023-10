Fetter Steam-Rabatt: Strategie-Dauerbrenner jetzt 70 Prozent günstiger

Danke eines Rabatts von satten 70 Prozent schafft es der Strategie-Dauerbrenner Hearts of Iron 4, sich wieder in den Steam-Charts zu etablieren. Der Weltkriegs-Strategie-Hit wird von den Steam-Spielern durchweg positiv bewertet.

Steam-Charts: Hearts of Iron 4 ist zurück

Hearts of Iron 4 hat es mal wieder geschafft. Der Weltkriegs-Strategie-Hit von Paradox kämpft sich erneut in die Steam-Charts und sichert sich den zwölften Platz in der Bestseller-Liste (Quelle: Steam).

Das dürfte vor allem daran liegen, dass der Globalstrategie-Knaller aktuell stark reduziert ist. Statt 39,99 Euro werden momentan nur 11,99 Euro fällig – das entspricht einem Rabatt von 70 Prozent. Die Rabattaktion läuft noch bis zum 16. Oktober 2023. Wer also schon immer mit dem Spiel geliebäugelt hat, hat nun den perfekten Anlass, Hearts of Iron 4 von seiner Wunschliste zu streichen und in seine Steam-Bibliothek aufzunehmen.

Auch ein Großteil der zahlreichen DLCs von Hearts of Iron 4 sind während dieser Zeit reduziert. Hier winken Rabatte zwischen 30 bis 60 Prozent. Wer mit einem Schlag alle Zusatzinhalte eintüten will, muss aber ein dickes Steam-Portemonnaie sein Eigen nennen. Alle DLCs zusammen kosten 118,32 Euro – ein stolzes Sümmchen.

Worum geht es in Hearts of Iron 4?

In Hearts of Iron 4 übernehmt ihr die Kontrolle einer Teilnehmernation des Zweiten Weltkriegs. Eure Aufgabe ist es, eure Truppen geschickt zu positionieren, euch durch Forschung einen Vorteil gegenüber euren Feinden zu verschaffen und durch geschickte Diplomatie euren Widersachern Steine in den Weg zu legen. Auch auf die Innenpolitik eures Landes könnt ihr Einfluss nehmen.

Ihr merkt schon: Hearts of Iron 4 ist ein Komplexitätsmonster und erschließt sich vielen Spielern erst nach Dutzenden oder gar Hunderten Stunden vollständig. Einige Spieler geben in den Rezensionen an, dass sie selbst nach 700 Stunden noch nicht begriffen haben, wie genau das Schiffssystem funktioniert.

Trotzdem wird der Strategie-Dauerbrenner von den meisten Spielern positiv bewertet. 92 Prozent aller Bewertungen fallen positiv aus.

