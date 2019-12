Fortnite: Leiten die Schneestürme ein neues Event ein?

Der Himmel verdichtet sich und eisige Winde fegen über die Karte von Fortnite. Ist es einfach nur ein Wetterphänomen passend zur Winterfest-Zeit oder bahnt sich etwa eine apokalyptische Rückkehr des Eiskönigs an.

Vorbei mit besinnlicher Weihnachtsstimmung und ruhigen schneebedeckten Landschaften, denn in Fortnite weht jetzt ein anderer Wind – genauer gesagt ein Schneesturm. Solch drastische Veränderungen bedeuten in dem Battle-Royal-Shooter oftmals, dass ein neues Event nicht mehr lange auf sich warten lässt. Derzeit spekulieren etliche Spieler, was demnächst auf sie zukommen könnte.

Ein nie endender Schneesturm

Die Schneestürme in Fortnite treten zufällig alle paar Minuten auf und überraschen Spieler immer wieder, egal in welchem Spielmodi sich aufgehalten wird. Laut dem Leaker HYPEX, wird es insgesamt zwei unterschiedliche Schneestürme geben, die in schwache und starke Stürme unterteilt sind. Bis jetzt, sollen in Fortnite nur Schwache aufgetreten sein.

There are 2 types of storms, Light & Heavy.. And i think we only have the light one now, here are the sounds if you want to hear them! pic.twitter.com/azwLl4ONuB — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) December 26, 2019

„Es gibt 2 Arten von Stürmen, schwache & starke. Und ich denke wir haben nur die schwache Variante erlebt. Hier sind die Sounds, wenn ihr sie hören wollt.“

Bis auf die Stürme hat es keine weiteren Map-Änderungen gegeben, die einen Hinweise auf kommende Events liefern könnten. Doch einigen Spielern ist auf dem Chaos-Rising-Ladebildschirm eine Veränderung aufgefallen, da auf diesem nun eine Wetterfront anzeigt wird. Sie vermuten, dass ein neues Story-Event hinter den derzeitigen Ereignissen steckt.

So i spectate my friend in fortnite and i saw the snow storm is the ice king back? Or something bad is happening? pic.twitter.com/s6bLgmo15a — ⒸⒶⒾⒹⒺⓃ (@stikbottubehd) December 27, 2019

„Ich schaute meinem Freund bei Fortnite zu und sah diesen Schneesturm. Ist der Eiskönig zurück? Oder wird etwas schlimmes passieren?“

Die beliebteste Theorie ist, dass der Eiskönig sein Comeback antritt. Im letzten Jahr wurde seinetwegen die komplette Map von Schnee bedeckt und die Gefolgschaft des Monarchen und etliche Missionen, stellten Spieler vor neue Herausforderungen. Doch da die Karte schon vor den Schneestürmen verschneit war, stellt sich nun die Frage was als nächstes auf die Spieler zukommen wird.

Was ihr unbedingt über Fortnite wissen solltet:

Bilderstrecke starten (13 Bilder) 11 Dinge, die du nicht über Fortnite wusstest

Kehrt der Eiskönig zurück und wird auch die Karte von Chapter 2 unter einer riesigen Schneeschicht begraben? Was glaubt ihr hat es mit den Schneestürmen auf sich? Schreibt uns eure Theorien in die Kommentare.