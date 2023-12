Für 0,99 Euro: iPhone-App nimmt euch Entscheidungen ab

Pizza oder Burger, in den Club oder doch gemütlicher Fernsehabend auf der Couch? Wer keine Lust hat, sich mit den kleinen Entscheidungen des Lebens zu beschäftigen, kann zu einer 99-Cent-App greifen. Die nimmt die Qual der Wahl ab und ist neben dem iPhone auch für andere Apple-Geräte erhältlich, zum Beispiel iPad und Mac.

Der App Store von Apple bietet eine fast unbegrenzte Auswahl an Apps. Eine nützliche Perle ist „Spin - Glücksrad & Zufallszahl“ vom vom deutschen Entwickler Leon Boetgger. Die Universal-App ist jetzt in Version 2.0 verfügbar.

Glücksrad-App für iPhone, iPad und Co. nimmt lästige Entscheidungen ab

Hier ist der Name Programm: Spin ist eine Glücksrad-App, die es ermöglicht, ein virtuelles Rad in mehrere Kuchenstücke (2 bis 14) aufzuteilen (via iFun). „Spin macht schwierige Entscheidungen einfacher, schneller und schöner“, schreibt der Entwickler im App Store. Wer also Probleme hat, die kleinen und vielleicht auch großen Entscheidungen im Leben zu treffen, kann zur Glücksrad-App greifen und das Schicksal für sich entscheiden lassen.

Die einzelnen Felder auf dem Glücksrad können unter anderem in der Farbe verändert und mit Texten versehen werden. Darüber hinaus können Drehgeschwindigkeit des Rads und Dauer angepasst werden. Ein Dark Mode ist ebenso Teil der App wie Soundeffekte oder Konfetti-Animationen.

„Spin - Glücksrad & Zufallszahl“ ist eine Universal-App für alle relevanten Apple-Geräte. Einmal gekauft (0,99 Euro) gibt es sie auf dem iPhone, iPad, Mac und der Apple Watch. Auf Werbung, Abos oder andere In-App-Käufe verzichtet die Anwendung.

